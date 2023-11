Das große Chaos blieb aus, doch punktuell spürten Fahrgäste am Mittwoch, 8. November, durchaus Einschränkungen im Busverkehr. Grund dafür sind die Personalausfälle, die die Stadtwerke Konstanz am Vorabend angekündigt hatten. „Aktuell steht der Busbetrieb einem Krankenstand in bislang nicht gekanntem Ausmaß gegenüber“, schreibt Stadtwerke-Pressesprecher Josef Siebler auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Dies führte dazu, dass am Mittwochnachmittag zwar alle Linien bedient werden konnten, doch auf manchen Kursen fielen einzelne Busse aus. Davon betroffen waren die drei Linien 1, 2 und 6. Dabei seien vorrangig Linien im 15-Minuten-Takt ausgedünnt worden, um größere Wartezeiten bei anderen Linien verhindern zu können, teilen die Stadtwerke auf ihrer Website mit.

Bereits am Mittwochnachmittag gingen die Stadtwerke davon aus, dass ab dem heutigen Donnerstag, 9. November, wieder alle Busse im Einsatz sein werden. „Es kommt auf den Krankenstand an“, sagt Josef Siebler.

Einschränkungen im Busnetz Die Stadtwerke Konstanz informieren seit Mittwochnachmittag über die konkreten Änderungen im Busfahrplan: Auf der Website www.stadtwerke-konstanz.de finden sich auch alle Informationen zu den Fahrplanänderungen, die im Zusammenhang mit der Baustelle am Bahnhof auftreten . Und bereits Mitte September 2023 hatten die Stadtwerke darüber informiert, dass aufgrund der angespannten Personalsituation die Linie 9C entfällt und es auf den Linien 3 und 12 von Montag bis Samstag auch in der Hauptverkehrszeit nur noch einen 20-Minuten-Takt gibt. Die Linien 4/13, 13/4 und 6 fahren seit dem 30. September an Samstagen nur im 30-Minuten-Takt. Auf der Linie 9 gibt es an Sonn- und Feiertagen seither nur noch einen Bus pro Stunde.

Mit etwas Verzögerung kommt der Bus der Linie 1 in Staad dann doch. Auch auf den Linien 2 und 6 gibt es punktuelle Ausfälle. | Bild: Hanser, Oliver

Busfahrer fehlen schon seit längerer Zeit

Die Fähre sei von den Ausfällen nicht betroffen, es geht nur um den Mangel an Busfahrern. Und der hat nicht nur mit einer Krankheitswelle zu tun. Auch generell fehlen den Stadtwerken einige Busfahrer. „Wie in vielen Dienstleistungsberufen fällt es seit mehreren Monaten zunehmend schwer, offene Stellen zu besetzen“, schreibt Siebler. Aktuell seien rund zehn Prozent der Stellen im Fahrdienst nicht besetzt.

Deshalb hatten die Stadtwerke bereits Mitte September 2023 den Fahrplan angepasst. So entfällt die Linie 9C, auf anderen Linien wurde der Kurs ausgedünnt. Als jetzt noch die vielen Krankmeldungen dazukamen, mussten die Stadtwerke zusätzliche Busse ausfallen lassen – denn die vorgesehenen Reserven reichten nicht aus, um den Fahrplan regulär zu bedienen.

Elisabeth Schöndienst aus Litzelstetten macht sich Sorgen um das Konstanzer Bussystem. „Ich fahre seit fast 40 Jahren täglich mit dem Bus“, erzählt sie dem SÜDKURIER. Sie wünscht sich einen starken öffentlichen Nahverkehr und setzt sich seit Jahren in unzähligen Sitzungen der städtischen Gremien dafür ein, dass die Konstanzer gute Bedingungen beim Busfahren vorfinden. Doch sie denkt gleichzeitig auch an das Personal.

Von einem Busfahrer habe sie gehört, dass derzeit 16 seiner Kollegen fehlen. Rund ein Drittel davon sei in Rente gegangen, die restlichen zwei Drittel hätten gekündigt. „Der Busfahrer sagt, die Kollegen seien erschöpft und am Anschlag, weil die Zustände freitags und samstags auf der Bodanstraße ohnehin untragbar waren – und durch die Baustelle rund um den Lago-Kreisel wird das dort ja noch schlimmer“, sagt die 69-Jährige.

(Archivbild) Elisabeth Schöndienst aus Litzelstetten setzt sich seit vielen Jahren für Verbesserungen im Konstanzer Bussystem ein. | Bild: Hannes Lustermann | SK-Archiv

Bewerber finden keinen bezahlbaren Wohnraum

Auf SÜDKURIER-Nachfrage bestätigt Josef Siebler, dass etwa 16 Fahrerinnen und Fahrer fehlen – das entspreche den zehn Prozent an offenen Stellen. „Falsch ist die Aussage, dass zehn Fahrer auf einen Schlag gekündigt hätten“, so Siebler. Es würden auf der anderen Seite auch laufend neue Mitarbeiter eingestellt. Auch die Bewerberlage bei Busfahrern sei angesichts der allgemeinen Situation „gar nicht so schlecht“.

Doch er ergänzt: „Leider treten viele Bewerberinnen und Bewerber trotz Zusage ihre Stellen nicht an, auch weil sie häufig keinen oder keinen bezahlbaren Wohnraum in unserer Stadt finden oder schlicht und ergreifend feststellen, dass die Lebenshaltungskosten in Konstanz nicht gerade günstig sind.“

Elisabeth Schöndienst hofft, dass sich die Lage im öffentlichen Nahverkehr bald wieder entspannt. „Bei einem Mangel an Busfahrern sind vor allem die Pendler angeschmiert, die auf eine gute Verbindung von Bus, Zug und Schiff angewiesen sind“, sagt sie.

Dann schiebt die Litzelstetterin hinterher: „Viele Verantwortliche für den öffentlichen Nahverkehr fahren selbst gar nicht mehr mit dem Bus oder Zug. Anschlüsse passen nicht immer, digitale Tafeln fallen aus, Beschilderungen an Haltestellen sind manchmal nicht ausreichend. Oft haben wir hier keine weitsichtige Planung.“