In der Kreuzlinger Innenstadt soll es in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt geben, und zwar auf dem Bärenplatz. Die Vorbereitungen für die Aktion „Das Weihnachtszelt“ laufen. Der Markt soll von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Dezember, öffnen. Dies berichtet das städtische Stadtmarketing Kreuzlingen in einer Presseankündigung. Das Konzept sei an die aktuelle Situation mit den Corona-Maßnahmen angepasst worden.

Ziel ist unter anderem, dass es in Kreuzlingen an jedem der Dezember-Wochenenden eine Besonderheit gibt. Für den 12. und 19. Dezember sind verkaufsoffene Sonntage geplant, für den 3. bis 5. Dezember nun der Weihnachtsmarkt. Das neue Organisationskomitee (OK), welches „Das Weihnachtszelt“ 2019 erstmals veranstaltet hatte, hat die Planung aufgenommen.

Zutritt voraussichtlich nur mit Covid-Zertifikat

Das überarbeitete Konzept sieht, wie es ursprünglich schon 2020 hätte umgesetzt werden sollen, als Veranstaltungsort den Bärenplatz vor. 2019 war die Schützenstraße Standort. Einerseits ist das OK überzeugt, dass der freie Bärenplatz eher eine passende Anordnung der Infrastruktur in der Optik eines kleinen Weihnachtsdorfes ermöglicht. Andererseits rechnen die Organisatoren damit, dass die Veranstaltung nur mit Covid-Zertifikat möglich sein wird. Das bedeutet, dass der Festplatz eingegrenzt werden muss. Am bisherigen Standort auf dem Boulevard wäre dies kaum möglich.

OK-Präsident Patrick Angehrn betone, dass die guten Elemente aus dem Jahr 2019 mitgenommen würden, so das Stadtmarketing weiter. Auf Kritikpunkte wolle man eingehen. So soll beispielsweise mehr Wert auf Dekoration und warme Beleuchtung gelegt werden. Das OK setzt wieder auf einen großen gedeckten Bereich für die Stände des Tischmarktes. Auch ein kleines Rahmenprogramm ist dort angedacht. Angesprochen sind Anbieter aus dem kunsthandwerklichen Bereich und Kleinunternehmen aus der Region.

Bei der Premiere 2019 hatte das OK betont, das Weihnachtszelt solle keine Konkurrenz zum Konstanzer Weihnachtsmarkt sein: Der Kreuzlinger Markt sei kleiner und intimer.