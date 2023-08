Konstanz vor 37 Minuten

Kreisverkehr ist nicht gleich Kreisverkehr: Wer hat eigentlich wo Vorfahrt?

Die Zahl der Radfahrer steigt, die der tödlichen Unfälle auch. Konflikte in Kreiseln sind in Konstanz an der Tagesordnung. Sogar die Polizei staunt, wie oft Verkehrsregeln ignoriert werden. Was gilt eigentlich wo?