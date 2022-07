Konstanz hat Krankenhäuser mit unterschiedlichen Schwerpunktegebieten. Hier erhalten Sie eine Übersicht über alle Kliniken in Konstanz.

Krankenversorgung in den Krankenhäusern in Konstanz – Klinikum Konstanz

Konstanz hat vier Krankenhäuser, die auf unterschiedliche Fachbereiche spezialisiert sind. Die Zentralversorgung der rund 84.000 Einwohner der Stadt Konstanz übernimmt das Klinikum Konstanz. Mit etwa 1200 Beschäftigten ist das Klinikum, die Einheimischen sprechen eher vom Krankenhaus, auch einer der größten Arbeitgeber in Konstanz.

Hier geht‘s rein: Klinikum Konstanz. | Bild: Steinert, Kerstin

Das Klinikum Konstanz ist zudem das akademische Lehrkrankenhaus der Universität Freiburg. Studierende absolvieren dort das Praktische Jahr, das letzte Jahr des Medizinstudiums. Unter Aufsicht und Verantwortung der ausbildenden Ärzte lernen die angehenden Ärztinnen und Ärzte das während des Studiums erworbene Wissens anzuwenden. 380 Betten stehen hier für Patienten zur Verfügung. Folgende Fachbereiche gibt es hier:

Leitung: Prof. Dr. Jörg Glatzle Tel: 07531 801-1101 Anästhesiologie , Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie ( AINS )

Leitung: Prof. Dr. Wolfgang A. Krüger Tel: 07531 801-1001 Augenheilkunde

Leitung: Prof. Dr. Martin Reichel Tel: 07531 801-1827 Ernährungsmedizin

Leitung: Dr. Yvonne Krepp Tel: 07531 801-1827 Frauenheilkunde/Geburtshilfe

Leitung: Dr. Andreas Zorr Tel: 07531 801-1601 Gefäßchirurgie

Leitung: PD Dr. Tomas Pfeiffer Tel: 07531 801-1102 Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

Leitung: Dr. Frank Hoffmann und Dr. Dirk Römer Tel: 07531 25500 I. Medizinische Klinik ( Gastroenterologie , Onkologie, Nephrologie , Palliativmedizin)

Leitung: Prof. Dr. Marcus Schuchmann Tel: 07531 801-1401 II. Medizinische Klinik (Pneumologie, Kardiologie , intern. Intensivmedizin, Schlaganfallversorgung )

Leitung: Prof. Dr. Hans-Joachim Kabitz Tel: 07531 801-1451 Kinder- und Jugendheilkunde

Leitung: PD Dr. Peter Meißner Tel: 07531 801-1651 Mund-, Kiefer- und Gesichtchirurgie

Leitung: Prof. Dr. Dr. Frank Palm Tel: 07531 801-2755 Nephrologie /Dialyse

Leitung: Dr. Alexander Keil Tel: 07531 801-1435 Nuklearmedizin

Leitung: Dr. Benjamin Kläsner Tel: 07531 801-1814 Pathologie

Leitung: Dr. Manfred Kind Tel: 07531 801-1701 Diagnostische und Interventionelle Radiologie

Leitung: Prof. Dr. Markus Juchems Tel: 07531 801-1501 Schmerztherapie

Leitung: Dr. Dana Mergner (Sektionsleitung) Tel: 07531 801-1041 Sozial-/Neuropädiatrie ( SPZ )

Leitung: Dr. Jens Teichler Tel: 07531 801-1677 Strahlentherapie

Leitung: Dr. Felix Zwicker Tel: 07531 813710 Thoraxchirurgie

Leitung: Dr. Thomas Kiefer Tel: 07531 801-1901 Unfallchirurgie, Handchirurgie und Orthopädie Vincentius

Leitung: Prof. Dr. Björn Gunnar Ochs Tel: 07531 801-1201 Urologie und Kinderurologie

Leitung: PD Dr. Joanne Nyarangi-Dix Tel: 07531 801-1551 Zentrale Notaufnahme

Leitung: Prof. Dr. Ivo Quack Tel: 07531 801-1250 Adresse: Mainaustraße 35, 78464 Konstanz

Darüber hinaus existieren in Konstanz Krankenhäuser, die sich auf verschiedene medizinische Schwerpunkte spezialisiert haben, wie die Vincentius Fachklinik für Orthopädie und Rehabilitation, das Herz-Zentrum am Bodensee und die Kliniken Schmieder in Konstanz mit dem Schwerpunkt Neurologie und Rehabilitation.

Vincentius orthopädische Fachklinik Konstanz – im Funktionstrakt des Klinikums

Seit 2018 hat die Vincentius orthopädische Fachklinik ihren Sitz in der Mainaustraße 35 – im Funktionsneubau des Klinikum Konstanz.

Gründung: Gegründet wurde das Vincentius-Krankenhaus und ihr früherer Träger, die Aktiengesellschaft St. Vincentius-Verein, bereits im Jahre 1888. Während des Ersten Weltkrieges diente das Vincentius-Krankenhaus als Lazarett. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Krankenhaus in Konstanz erweitert und begann sich aufgrund der hohen Nachfrage auf den Bereich der Orthopädie zu spezialisieren.

Die Vincentius-Fachklinik ist ein Mitglied des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz und Teil des Klinikums Konstanz.

Adresse: Mainaustraße 35, 78462 Konstanz

Tel: 07531 8010

Klinikum Konstanz und die orthopädische Fachklinik Vincentius sind unter einem Dach in einem hochmodernen Gebäude untergebracht. | Bild: Lukas Ondreka

Krankenhäuser Konstanz: Das Herz-Zentrum Bodensee

In der Luisenstraße 9a in Konstanz am Bodensee befindet sich die Spezialklinik für Herzchirurgie, Kardiologie und Elektrophysiologie.

Gründung: Das Herz-Zentrum Bodensee wurde 1995 gegründet und liegt auf dem Gelände der bereits genannten Krankenhäuser in Konstanz.

Betten: 54 Betten

54 Betten Patienten: 3.000 ambulante 2.900 stationäre jährlich

3.000 ambulante 2.900 stationäre jährlich Aktuell : Das Herz-Zentrum verfügt über 54 Betten, unter denen sich 8 Beatmungsplätze und 16 Überwachungsbetten befinden. Außerdem gibt es zwei Operationssäle und zwei Herzkatheterlabore

Das Herz-Zentrum verfügt über 54 Betten, unter denen sich 8 Beatmungsplätze und 16 Überwachungsbetten befinden. Außerdem gibt es zwei Operationssäle und zwei Herzkatheterlabore Adresse: Luisenstraße 9A, 78464 Konstanz

Tel: 07531 8970

In den jeweiligen Fachdisziplinen sind in der Herz-Klinik nur ausgewählte Teams ärztlicher Spezialisten tätig. Das Herz-Zentrum Bodensee ist mit modernster Medizintechnik ausgestattet.

Ebenfalls ein wichtiger Baustein für die Gesundheitsvorsorge: Herz-Zentrum Bodensee in Konstanz. | Bild: Lukas Ondreka

Kliniken Schmieder Konstanz – neurologisches Fach- und Rehabilitationskrankenhaus

Die Kliniken Schmieder betreiben Krankenhäuser mit unterschiedlichen medizinisch-therapeutischen Schwerpunkten. In Konstanz befindet sich das Neurologische Fach- und Rehabilitationskrankenhaus direkt am Ufer des Bodensees nicht weit von der Insel Mainau entfernt. Neben dem Standort in Konstanz, gibt es weitere in Allensbach, Gailingen, Stuttgart, Gerlingen und Heidelberg.

Medizinischer Schwerpunkt in Konstanz: Dort werden gezielt neurologische Patientinnen und Patienten der Rehabilitationsphasen C, D und E behandelt. Besondere Schwerpunkte der Schmieder Kliniken sind die Behandlung von Multipler Sklerose, eine Abteilung für psychotherapeutische Neurologie und Berufstherapie mit kognitivem Schwerpunkt. Aber auch Muskelerkrankungen oder chronische Schlaganfallpatienten werden in den Schmieder Kliniken in Konstanz behandelt.

Direkt am Ufer des Bodensees: Der Konstanzer Standort der Kliniken Schmieder. | Bild: Jörg-Peter Rau