Die Stadt will mit dem Aktionstag auch auf eine Lage einstimmen, in der Tests möglicherweise zur Voraussetzungen für die Öffnung von Läden oder Restaurants werden. Momentan ist schon der Besuch beim Friseur wegen der hohen Infektionszahlen im Landkreis Konstanz an die Vorlage eines aktuellen negativen Schnelltests gebunden.

„Die Testungen ermöglichen, Infektionsketten möglichst früh und umfassend zu durchbrechen“, sagt Thomas Traber, städtischer Personalchef und Chef der Organisation der Testaktionen. Der Landkreis sieht das ähnlich. Auf Nachfragen streicht Marlene Pellhammer, Sprecherin des Landkreises heraus: Personen ohne Symptome könnten genauso ansteckend sein wie solche mit diesen.

Wo kann ich mich anmelden? Im Internet unter www.konstanz.de/coronatest . Wer kein Internet hat, kann sich bis Freitag auch unter Telefon (07531) 900-3003 melden oder an den Testtagen an den Stationen. Wie läuft der Test ab? Die Testperson kommt zum angemeldeten Termin an den ausgesuchten Ort und lässt sich dort testen. Nach etwa fünf Minuten verlässt sie das Testzentrum wieder und bekommt per Mail das Ergebnis. Das dauert meist weniger als eine halbe Stunde. Wo gibt es kostenfreie Parkplätze? Die Stadt Konstanz weist auf folgende Stellplätze hin: Parkplätze Wollmatinger Halle, Schwaketenbad, Schwaketenstraße, Parkplätze Berry‘s und den umliegenden Geschäften, Parkplätze an der Thingolthalle, an der Seeblickhalle und hinter der Kapitän-Romer-Halle.

Sie seien etwa 48 Stunden vor dem Auftreten von Krankheitszeichen in der Lage, das Virus weiterzugeben. Genau diese Personen wollten die Städte im Landkreis mit der Aktion am Wochenende ausfindig machen. „Wir decken die Dunkelziffer auf“, sagt Marlene Pellhammer. Und weiter: „Die Testungen helfen, Infektionen zu erkennen, Ansteckungen zu verhindern und somit die dritte Welle zu brechen.“

Thomas Traber versichert, es würden an diesem Wochenende in Konstanz genügend Tests zur Verfügung stehen. Er räumt ein, dass die Schnell- und Selbsttests auch falsche Ergebnisse anzeigen können. Er geht aber davon aus, dass diese Fehlanzeigen eine nur untergeordnete Rolle spielten. „Die Vorteile überwiegen die Unsicherheiten bei Weitem.“ Das sieht auch der Landkreis so. Vor allem der Einsatz von Fachpersonal werde für niedrigere Fehlerquoten sorgen.

Was erhofft sich die Stadt Konstanz von den Tests?

Die Stadt hofft mit der Aktion 30.000 Bürger zum Test bewegen zu können. Sollte das Interesse größer sein, was sich Dank der verpflichtenden Voranmeldungen feststellen lässt, könne jeder Anbieter flexibel reagieren, stellt Traber auf Nachfragen fest.

Mit dem Testwochenende will die Stadt auch die Scheu vor den Tests abbauen. Für gute Stimmung sollen am Testwochenende auch Gutscheine für Einrichtungen der Stadt und dem Konstanzer Einzelhandel sorgen. Die Vergünstigungen in der Höhe von jeweils fünf Euro gibt es für Getestete, so lange der Vorrat reicht, teilt die Stadt Konstanz mit.

Welche Stationen wurden extra aufgebaut? Die in der Wallguthalle mit einer Kapazität von 5000 Tests am Tag, die in der Wollmatinger Halle mit einer Kapazität von 6500 Tests am Tag, die in der Seeblick- und Kapitän-Romer-Halle, wo jeweils bis zu 540 Tests am Tag möglich sind, und die im Konzil mit bis zu 300 Tests am Tag. Wer führt die Tests in den Stationen durch? In der Wallgut-Halle und in der Halle Wollmatingen geschulte Tester und Mitarbeiter des DRK. In der Seeblick- und der Kapitän-Romer-Halle leiten Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz zu Selbsttests an. Wie viele Helfer engagieren sich? Allein die Stadtverwaltung stellt rund 100 Freiwillige, dazu kommen 26 Helfer der Feuerwehr und fünf des Deutschen Roten Kreuzes. Weiter sind Mitarbeiter der Firmen im Einsatz, die von der Stadt engagiert wurden, sowie zu den üblichen Öffnungszeiten am Freitag und am Samstag einige Apotheken und Arztpraxen. Mandy Krüger, die Pressesprecherin der Stadt Konstanz, wird als eine der rund 100 Helfer der Stadtverwaltung vor Ort sein. „Das ist eine Frage der gesellschaftlichen Verantwortung“, sagt die 33-Jährige. Und sie fügt an: Es sei eine Möglichkeit für sie, aktiv zu werden, gegen die Ausbreitung des Virus.

Doch sind die Tests wirklich ein Schlüssel zu mehr Freiheiten? Schließlich führen mehr Tests auch zu höheren Infektionszahlen, die wiederum größere Einschränkungen für das öffentliche Leben nach sich ziehen. Traber sagt dazu: „Es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass die Fallzahlen zunächst steigen, aber ganz sicher nicht so stark, wie wenn nicht erkannte Infizierte das Virus weitertragen würden und damit andere Personen anstecken.“

Umgekehrt gelte: „Indem positiv getestete Personen identifiziert werden können, kann die Ansteckungskette unterbrochen werden. Auch das hat sinkende Fallzahlen zur Folge. Das heißt: Testen ist sinnvoll!“ Der Landkreis sieht das ähnlich.

Wie wird sich das auf den Inzidenzwert auswirken?

Marlene Pellhammer teilt mit: „Kurzfristig könnte sich der Inzidenzwert erhöhen. Aber: Es werden symptomlose Infektionen entdeckt. Personen mit positivem Testergebnis müssen sich in Quarantäne begeben und können keine weiteren Personen anstecken“. Mittelfristig sinke so der Inzidenzwert und der Weg zu Lockerungen sei wahrscheinlich.

Doch wie steht Traber zu den falschen Ergebnissen, die die Schnelltests auch liefern können? Im schlimmsten Fall wiegt sich einer durch ein falsch negatives Ergebnis in Sicherheit. So wie jüngst in Dortmund, wo einer mit falsch negativem Schnelltest in einem Klinikum einen Corona-Ausbruch verursacht hat.

Auch der Landkreis Konstanz weist darauf hin, dass das Ergebnis eines Schnelltests kein Freifahrschein sei. Die Maskenpflicht und Abstandsregeln müssten weiter eingehalten werden, ebenso die Kontaktbeschränkungen. Thomas Traber rät, sich häufiger testen zu lassen. „Dann minimieren sich eventuelle falsche negative Ergebnisse.“

Was passiert, wenn der Schnelltest positiv ist?

Und was ist mit denen, die sich völlig gesund fühlen, aber nun durch ein positives Testergebnis aufgeschreckt werden? Sie können am Testwochenende von 14 bis 18 Uhr das Ergebnis am Testzentrum am Klinikum durch einen PCR-Test überprüfen lassen. Dieser gilt als sicherer als die Schnelltests. Und nur dieses Ergebnis fließt nach Angaben des Landkreises in die Statistik ein.

Wie unterscheiden sich die verschiedenen Tests? Der PCR-Test weist das Erbmaterial des Virus nach. Er dauert länger. Er wird in der Regel bei Personen eingesetzt, die Symptome zeigen oder ein positives Ergebnis beim Schnelltest oder dem Selbsttest. Bei diesen handelt es sich um Antigentests. Sie erkennen bestimmte Eiweißfragmente des Coronavirus. Für alle Tests gilt: Es werden Abstriche aus dem Mund, der Nase oder dem Rachen entnommen. Sie sind immer nur eine Momentaufnahme.

Dann allerdings heißt es warten: Bis das PCR-Ergebnis vorliegt, können 24 bis 72 Stunden vergehen, heißt es auf Nachfragen bei der Stadt Konstanz. Da die Labore aber die Kapazitäten erhöht haben, hoffen sie bis in 24 Stunden ein Ergebnis liefern zu können.

Liebe Konstanzer, wieso lassen Sie sich testen?

Cosima Cornelius (30), Sportmanagerin: „Ich lasse mich testen, weil ich meine Angehörigen schützen und gleichzeitig einen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie leisten möchte. Es ist gut, dass man sich kostenlos testen lassen kann, denn nehmen das Angebot hoffentlich noch mehr Menschen in Anspruch.“ | Bild: Scherrer, Aurelia

Daniel Hölzle (47), Apotheker: „Ich lasse mich testen, weil ich mein persönliches Umfeld schützen möchte und es ein gutes Gefühl ist. Nur durch viele, breit angelegte Tests werden wir schnell durch die dritte Welle kommen.“ | Bild: Scherrer, Aurelia

Insa Pijanka (47), Intendantin der Südwestdeutschen Philharmonie: „Ich lasse mich testen, weil es für mich ein Akt der Solidarität ist, verbunden mit der Hoffnung, dass wir auf diesem Weg unser gesellschaftliches Leben zurückgewinnen. Ich will mein Möglichstes tun für meine und für die Sicherheit der Menschen um mich herum.“ | Bild: Scherrer, Aurelia

Markus Ruess (55), Lehrer und Karate-Trainer: „Ich lasse mich testen, weil ich meine Mutter im Heim besuchen und meine Schüler und Karatekas schützen möchte. Ich halte es in dieser Zeit für eine verdammte Pflicht, sich testen zu lassen, um die Pandemie einzudämmen.“ | Bild: Scherrer, Aurelia

Karin Becker (52), Intendantin des Theaters Konstanz: „Ich lasse mich testen, weil es um die Gesundheit und das Leben aller geht und weil wir zusammenhalten und solidarisch handeln sollten. Ich helfe während des Test-Wochenendes mit.“ | Bild: Scherrer, Aurelia