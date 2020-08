Konstanz vor 1 Stunde

Konstanzer Wirtschaft krempelt die Ärmel hoch – aber auch die (lokale) Politik ist gefordert

Wie geht es der Wirtschaft in Konstanz während der Corona-Pandemie? Nicht all zu gut. Dennoch gibt es bei einigen Unternehmen kleine Lichtblicke. In der Krise entwickeln sie neue kreative Ideen und strahlen Optimismus aus – zumindest, wenn ihnen die Politik entgegenkommt