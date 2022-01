Konstanz vor 1 Stunde

Konstanzer Testpersonal berichtet von Konfrontationen und aufgeheizter Stimmung. Was erleben die Mitarbeiter in ihrem Alltag?

Die Stimmung in der Corona-Krise wird zunehmend gereizter. Auch bei den Testzentren in Konstanz steigt die Anspannung. Das Personal sieht sich zunehmend mit ausfälligen Bürgern konfrontiert. Das ergab eine Umfrage des SÜDKURIER bei den Teststationen in der Konstanzer Innenstadt. Aber auch freundliche Begegnungen bleiben den Mitarbeitern im Gedächtnis.