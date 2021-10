„Nachträglich gemeldet wurde der Polizei ein Verkehrsunfall, der sich bereits am Dienstag gegen 12.30 Uhr ereignet haben soll“, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz. Ein Mädchen verließ den Bus (Linie 2) an der Haltestelle Hardtstraße/Fürstenberg, der aus der Stadt in Richtung Wollmatingen unterwegs war. Danach überquerte die 10-Jährige die Fürstenbergstraße.

Nach dem Passieren der ersten Fahrspur soll das Kind von einem weißen BMW, der auf der Fürstenbergstraße in Richtung Zähringerplatz unterwegs war, erfasst worden sein. Hierdurch sei das Kind zu Boden gestürzt und habe sich leicht verletzt. Der Autofahrer sei ausgestiegen und habe sich um das Mädchen gekümmert. Die 10-Jährige habe jedoch nicht gewollt, dass ein Krankenwagen gerufen wird, und ging nach Hause.

Der Autofahrer schildert den Unfall etwas anders, wie die Polizei schreibt. Zum Unfallzeitpunkt sollen sich mehrere, bislang unbekannte Personen an der Bushaltestelle aufgehalten haben. Diese Personen werden zur Klärung des genauen Unfallgeschehens gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Nummer (07531) 995-0 zu melden.