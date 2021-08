Konstanz vor 56 Minuten

Konstanzer Polizei nimmt Radfahrer im Stadtgebiet ins Visier: Kontrollaktion führt zu Anzeigen

Am Donnerstag hat die Polizei in Konstanz wieder verstärkt Fahrradfahrer kontrolliert. Innerhalb von fünf Stunden wurden 14 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, die eine Anzeige nach sich ziehen. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.