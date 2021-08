Die Gemeinderatsfraktionen von CDU, FDP und Freien Wählern wollen gefährdeten Menschen in Afghanistan helfen – mit einem Spendenaufruf für das Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte.

„Geradezu eine Verpflichtung, dass diese Personen jetzt unterstützt werden“

„Wir sind zutiefst beunruhigt darüber, dass die Menschen in Afghanistan, die über Jahre mit der Bundeswehr und anderen ausländischen Organisationen zusammengearbeitet haben, noch nicht in Sicherheit gebracht werden konnten“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung, die von den Fraktionschefs Roger Tscheulin, Heinrich Everke und Ewald Weisschedel unterzeichnet wurde.

Und weiter: „Für uns ist es nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern geradezu eine Verpflichtung, dass gerade diese Personen jetzt unterstützt werden und unbürokratisch bei uns Aufnahme finden müssen.“ Aktuell sei es allerdings völlig offen, wie diese Menschen, die über das ganze Land verteilt sind, überhaupt den Flughafen in Kabul erreichen können.

Spendenaufruf für Patenschaftsnetzwerk

In dieser für die Betroffenen verzweifelten Lage halte einzig das Patenschaftsnetzwerk direkten Kontakt und organisiere Hilfe für sie. Schirmherr des Netzwerkes ist der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn.

Den Verein mit Spenden zu unterstützen, sei derzeit die einzige Möglichkeit, konkret zu helfen, betonen die drei Fraktionsvorsitzenden. Wer spenden will, findet alle nötigen Angaben auf der Internetseite www.patenschaftsnetzwerk.de/spenden

In den vergangenen Tagen hatten bereits SPD-Fraktion und Freie Grüne Liste gefordert, dass den Ortskräften und ihren Angehörigen geholfen wird – und Konstanz seinen Beitrag leistet. Oberbürgermeister Uli Burchardt hatte erklärt, dass die Stadt dazu bereit sei, Menschen aufzunehmen, denen die Flucht gelingt, wie der SÜDKURIER berichtete.