Am Donnerstag debattierte der Gemeinderat über die offizielle Präsentation der Kandidaten sowie die Rahmenbedingungen und Umstände, unter denen die Wahl stattfinden soll. Da der amtierende Oberbürgermeister Uli Burchardt befangen ist, musste er sich aus den Diskussionen heraushalten. Er verfolgte das Geschehen aus dem Publikumsbereich.

Bewerbung noch bis zum 31. August möglich

Mit der Änderung des Termins für den ersten Wahltag hat sich auch die Frist zur Bewerbung verändert. Interessenten können ihre Unterlagen vom 25. Juli bis 31. August einreichen. Der Bewerbungszeitraum und damit auch ein Teil des Wahlkampfs liegen also in den Sommerferien.

Möglich gemacht hatte die Verschiebung eine Weisung aus dem Landesinnenministerium. Die bisherigen Kandidaten neben dem Amtsinhaber sind Luigi Pantisano, Andreas Matt und Felix Müller.

Eines ist heute bereits klar: Die Wahl wird unter noch nie dagewesenen Voraussetzungen stattfinden – Corona sei „Dank“. Andreas Thöni, Leiter Organisationsentwicklung und Service bei der Stadt: „Unser Infektionsschutzkonzept ist vom Gesundheitsamt bereits abgesegnet.“ Das Regierungspräsidium Freiburg habe ebenfalls Zustimmung signalisiert.

Neun Wahllokale und die Hoffnung auf viele Briefwähler

Der härteste Einschnitt gegenüber vorherigen Wahlen laut Thöni: „Wir reduzieren von 52 auf neun Urnenwahlbezirke.“ Man hoffe auf hohe Beteiligung bei der Briefwahl, damit die Menschen nicht in Massen in den Wahllokalen aufeinandertreffen. Sechs Wahllokale verteilen sich auf die Kernstadt, drei auf die Vororte.

Zur Debatte standen Datum und Austragungsort der Kandidatenvorstellung. Letztlich entschieden sich die Volksvertreter für den 9. September im Bodenseeforum. Da der September in dem Haus ansonsten laut Uli Burchardt komplett ausgebucht ist, kam nur dieser Termin in Frage.

Kandidaten im Live-Stream am 9. September

Die Veranstaltung soll per Live-Stream im Internet übertragen werden, damit möglichst viele Menschen erreicht werden können. Noch steht nicht fest, wie viele Personen der Kandidatenvorstellung tatsächlich beiwohnen dürfen.

Eine Alternative wäre das Konzil am 17. oder 18. September gewesen. Da hier jedoch weniger Menschen Platz finden als in dem Haus am Seerhein, fiel das Abstimmungsergebnis recht deutlich aus – 20 Räte waren für das Bodenseeforum, vier dagegen und 14 enthielten sich der Stimme.

Termin könnte noch verschoben werden

Einige Räte äußerten ihre Zweifel am 9. September, da zu diesem Zeitpunkt noch die Sommerferien laufen. Burchardt dazu: „In der kommenden Woche wird sich herausstellen, ob nach dem 9. September doch noch ein Termin frei sein sollte. Wenn ja, kommen wir auf den Gemeinderat zu.“