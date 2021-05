Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Konstanzer NS-Relikt wird in einer Auktion angeboten. Das Einstiegsgebot für die Standarte des SA-Sturms „Bodensee“ liegt bei einer viertel Million Euro

76 Jahre nach dem Kriegsende ist ein Relikt aus der Zeit aufgetaucht, in der auch in Konstanz der Nationalsozialismus herrschte: Die damalige Standarte des SA-Sturms „Bodensee“ mit Sitz in Konstanz. Weshalb dieses historische Zeugnis der Nazi-Diktatur so gut erhalten ist und wer es in den vergangenen Jahrzehnten besaß, hat Gastautor Tobias Engelsing recherchiert.