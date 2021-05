In einem digitalen Meeting haben Teilnehmer aus den Reihen der Grünen sowie von Fridays for Future (FFF) über den Klimanotstand gesprochen, den Konstanz im Mai 2019 ausgerufen hat. Unter anderem stand dabei die Frage im Raum, ob der Ausbau der B33 der Klimawende im Weg stehe.

„Mehr Radikalität wagen“, forderte Frida Mühlhoff von Fridays for Future vor 29 Online-Zuhörern am Grünen Tisch der Freien Grünen Liste (FGL) und der Kreis-Grünen in Konstanz. Es ging dort um den Klimanotstand, den Konstanz vor zwei