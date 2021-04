Konstanz vor 1 Stunde

Konstanzer Impfwillige aufgepasst: Auch der Jahrgang 1942 kann sich für das Impf-Wochenende im Bodenseeforum anmelden

Wie die Stadt Konstanz am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gibt, dürfen sich Konstanzer Einwohner des Jahrgangs 1942 ebenfalls für die Impfung am Wochenende, 9. bis 11. April, anmelden. Die Anmeldung können Impfwillige am Donnerstag telefonisch vornehmen.