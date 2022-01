Konstanz vor 1 Stunde

Konstanzer Händler rechnet ab: „Wenn mir jemand aus der Landesregierung die Corona-Verordnungen plausibel erklären kann, sage ich öffentlich, dass ich ein Idiot bin!“

Der Chef des Konstanzer Geschäfts Sport Gruner hat einen offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann geschrieben. Darin kritisiert er die Ungleichbehandlung bei der Kontrolle des 2G-Nachweises – und rechnet den Verantwortlichen vor, was es ihn monatlich kostet, die entsprechenden Zertifikate kontrollieren zu lassen.