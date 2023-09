Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass mit der Abgabe die Müllflut bekämpft und die Kosten für die Allgemeinheit gesenkt werden können. Laut Stadtverwaltung schlägt die Entsorgung allein von Lebensmittel-Verpackungsmüll aus Imbissen und dergleichen mit rund einer Million Euro pro Jahr zu buche.

Die Zahl stammt von den Entsorgungsbetrieben (EBK), die nach eigenen Angaben im Jahr 2022 fast 500 Tonnen Müll aus dem öffentlichen Raum wegschaffen mussten. Pro Konstanzer sind das 15 Euro im Jahr, und drei Viertel davon entfallen auf Einweg-Verpackungsmüll.

Ab dem 1. Januar 2025 wird den Einwegverpackungen wohl der Riegel vorgeschoben – oder die Stadt holt sich die Kosten für die Vermüllung wenigstens teilweise von den Verursachern zurück. Pro Pappbecher oder Pommesschale müssten Bäckereien oder Imbissbetreiber dann voraussichtlich 50 Cent an die Stadt abführen – am Ende soll es also dann der Kunde bezahlen.

Mit dem Beschluss kann die Kämmerei eine Teilzeitstelle für die Vorbereitung einrichten. Warum das Amt für Klimaschutz eine 40-Prozent-Stelle für die Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Verpackungssteuer braucht, wurde nicht diskutiert, obwohl aus Tübingen zahlreiche Vorbilder existieren. Die Entscheidung fiel mit großer Mehrheit bei drei Neinstimmen und fünf Enthaltungen aus dem bürgerlichen Lager.