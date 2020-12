Die 120-jährige Historie des FC Konstanz ist nicht eben gut bestückt mit herausragenden, nationalen Ereignissen oder außerordentlichen Akteuren. Vor allem in der jüngeren Vergangenheit sucht man danach vergeblich. Da muss man schon weit zurückblättern.

Stolz zeigte Andreas „Ala“ Frank im Juli 2018 seinen Mitgliedsausweis beim FC Konstanz. Er war damals mit 95 Jahren das älteste noch lebende Mitglied. | Bild: Wetschera, Wiebke

1955 zum Beispiel unterlag die A-Jugend des FC Konstanz im Finale um die Deutsche Meisterschaft dem VfB Stuttgart per Losentscheid, da es nach 120 Minuten 0:0 stand. Noch heute wird diese Entscheidung als Skandal bezeichnet. Zum einen, weil der VfB auch das Halbfinale auf diesem Wege für sich entschied. Zum anderen war das erste Los für den FC Konstanz ausgefallen – wurde dann aber als nicht entscheidend zurückgenommen.

Trainer war damals der große Fritz „Pi“ Schneider. Namen wie Werner Graf, Manfred Hirn, Dieter Graf, Eberhard Schwarz, Peter Zink oder „Häbi“ Geiser sagen heute noch jedem Kenner der Szene etwas.

Das Spiel seines Lebens

Der größte Erfolg fand jedoch zweifelsohne im Sommer 1947 statt: Der VfL Konstanz, Vorgänger- und auch Nachfolgerverein des FC, stand im Finale der Französischen Zonenmeisterschaft. Gegner war der 1. FC Kaiserslautern.

Der letzte noch lebende Spieler dieser Auseinandersetzung war der Konstanzer Torhüter Andreas „Ala“ Frank, der dieser Tage im Alter von 97 Jahre gestorben ist. Zuletzt lebte er zurückgezogen in seiner Wohnung in der Maria-Ellenrieder-Straße. Der Tod seiner geliebten Ehefrau Klara im Februar machte ihm schwer zu schaffen, die beiden hatten keine Kinder.

Bevor Corona zuschlug, war Ala Frank wenn möglich jede Woche beim Stammtisch der alten FC-Größen im Waldheim. „Ich habe ihn immer unten an der Straße mit dem Auto abgeholt“, erzählt sein alter Weggefährte Dieter Graf, der selbst von 1956 bis 1963 in der 1. Mannschaft des FC Konstanz spielte. „Leider fand der Stammtisch zuletzt nicht statt und wird wohl auch eine Weile nicht mehr stattfinden.“

Rund um Ala Frank und das legendäre Spiel im Konstanzer Bodensee-Stadion Der Konstanzer Torwart Andreas Frank wurde am 13. April 1923 in Krautostheim (Mittelfranken) geboren und kam im Alter von sechs Jahren nach Konstanz. Zuerst als Turner aktiv, begann Frank 1937 beim FC Konstanz mit dem Fußballspielen. Von 1941 bis 1945 war er Soldat und spielte nach dem Krieg wieder beim FC Konstanz, der während der französischen Besatzungszeit VfL Konstanz hieß. Nach einer schweren Verletzung durch eine Stürmer-Attacke zwei Monate nach dem Spiel gegen Kaiserslautern musste der Torwart lange pausieren. 1949 beendete er seine Karriere und begann seine berufliche Laufbahn beim SÜDKURIER, wo er bis zu seiner Pensionierung Fuhrparkleiter war. Das Spiel Im zweiten Entscheidungsspiel um die französische Zonenmeisterschaft standen sich am 15. Juni 1947 der VfL Konstanz (Zonenmeister Süd) und der 1. FC Kaiserslautern (Zonenmeister Nord) im Bodensee-Stadion gegenüber. Nach dem 8:1 im Hinspiel auf dem Betzenberg gewann die mit Nationalspielern gespickte Lauterer Mannschaft am Bodensee vor 12.000 Zuschauern mit 8:4 (3:2). Tags darauf siegte der 1. FCK in einem Freundschaftsspiel gegen Radolfzell mit 20:2 und schlug am 18. Juni die mit Spielern des FC/Eintracht Singen verstärkte Mannschaft des Singener Kriegsgefangenen-Lagers mit 6:2 (siehe kleines Bild oben). Die Mannschaften Beim 1. FC Kaiserslautern standen folgende Spieler in der Startelf: Werner Berndt (Tor); Rudolf Huppert, Werner Kohlmeyer, Werner Liebrich, Ernst Liebrich, Hans Christmann, Günther Grewenig, Fritz Walter, Ottmar Walter, Werner Baßler, Heini Christmann. Für den VfL Konstanz spielten: Andreas Frank (Tor); Kurt Sauter, Karl Nutto, Hans Reichle, Werner Kirst, Konrad Uetz, Helmut Wiggenhauser, Walter Klökler, Hannes Schmidhauser, Oskar Engelmann, Ernst Klökler. Die Tore Für Lautern trafen Ottmar Walter (4), Fritz Walter (3) und Günther Grewenig, für Konstanz waren Werner Kirst (3) und Helmut Wiggenhauser (1) erfolgreich.

Ala Frank war es in seiner aktiven Zeit stets ein Anliegen, den Zusammenhalt in der Mannschaft zu pflegen. „Nach dem Krieg war das umso wichtiger“, sagte er einmal gegenüber dem SÜDKURIER, wo er als Fuhrparkleiter arbeitete. „Das war in der schweren Zeit ein Aufschwung für uns alle“, erzählte er. „Für mich waren es der Verein und die Freundschaften, die zählen.“

Andreas „Ala“ Frank. | Bild: privat

Obwohl er in den beiden Finalspielen damals jeweils acht Gegentore hinnehmen musste, erhielt er ordentlich Kritiken. Immerhin standen in der gegnerischen Mannschaft solch schillernde Namen wie Fritz Walter, Otmar Walter, Werner Liebrich oder Werner Kohlmayer, die ein paar Jahre später in Bern maßgeblich am Gewinn der Weltmeisterschaft beteiligt sein sollten. „Das hat uns schon stolz gemacht, dass wir gegen den späteren Deutschen Meister vor so vielen Zuschauern spielen durften.“