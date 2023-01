Straßenschlachten mit Pyrotechnik, Angriffe auf Feuerwehrautos – das war Silvester 2022/23 in Berlin. Am Bodensee ist friedlicher gefeiert worden. In Konstanz kam Pyrotechnik zwar in großer Menge zum Einsatz. Zu gewaltsamen Vorfällen kam es laut Mitteilung der Polizei allerdings kaum.

Partys waren wieder erlaubt: Dieses Mal konnte der Jahreswechsel völlig ohne Pandemie-Einschränkungen gefeiert werden. Zum Jahreswechsel 2021/22 waren Feste in Clubs und Diskotheken überhaupt nicht möglich gewesen.

350 Besucher feiern gemeinsam in der Kantine

„Wir sind sehr zufrieden“, sagt Cornelius Hanßmann, Geschäftsführer der Kantine Konstanz. Die Silvesterparty in der Kantine sei kleiner geplant worden als Feste vor der Pandemie, „den großen Festsaal haben wir dieses Mal nicht dazu gebucht“, sagt Hanßmann. Zu unklar sei im Vorfeld gewesen, ob genügend Personal zur Verfügung stehe.

Etwa 350 Gäste haben schließlich in der Kantine gefeiert, vor allem junge Leute zwischen 18 und 25 Jahren. „Es war bunter gemischt als sonst.“ Besonders erfreut ist Hanßmann aber darüber, dass es ein „ganz normales Silvester“ gewesen sei, ohne Polizei- oder Rettungswageneinsatz.

Osman Cöl spricht sogar von einer „wunderschönen Silvesterparty“, die im Berry‘s gefeiert wurde. Auch dort gab es keine Polizeieinsätze, es sei nichts Problematisches vorgefallen. „Ich war selbst erstaunt darüber“, sagt Cöl. Die Feiernden hätten großen Spaß gehabt, die Musik sei gut angekommen. Auch die Umsätze seien top gewesen. „Es war schlicht ein sehr schöner Abend.“

Auch Steg 4 tanzt friedlich durch die Nacht

Ebenso positiv äußert sich Ümid Dagdelen, der die Silvesterparty im Restaurant „Steg 4“ veranstaltet hat, über den Verlauf. Das Fest sei schon im Vorfeld ausverkauft gewesen. In der Silvesternacht gab es keine Vorfälle, weder in den Räumen, noch auf dem Vorplatz der Hafenmeisterei musste die Polizei eingreifen.

Unter den bunt gemischten Feiernden zwischen 20 und 55 Jahren seien einige Stammgäste gewesen, aber auch angereiste Gäste. „Es gab Mixed-Club-Music und einen Saxofonisten, der auftrat und die Stimmung war bis zum Ende gut.“

Ähnliches berichtet auch Jörg Kampshoff, der für Kartenverkauf und Werbung für das Partyschiff MS Stuttgart verantwortlich zeichnete. „Es gab keinerlei Randale, überhaupt waren sehr nette Gäste bei der Party“, sagt er. Bis vier Uhr morgens hätten sie auf mehreren Ebenen getanzt und gefeiert und „wollten gar nicht mehr gehen.“ Wären Partys ein Maßstab, stünde einem friedlichen Jahr in Konstanz also nichts mehr im Weg.