von Sara Guglielmino

Manfred Deicher studierte als Teil des ersten wissenschaftlichen Jahrgangs der Universität Konstanz Physik und promovierte später. Als der Reaktor in Tschernobyl explodierte, war der damals 34-Jährige wissenschaftlicher Assistent in der Arbeitsgruppe des Physikprofessors Recknagel.

Nachdem in den letzten Apriltagen des Jahres 1986 immer mehr Informationen über die Reaktor-Explosion bekannt geworden waren, begannen Manfred Deicher und seine Kollegen auf eigene Faust, Messungen zur Radioaktivität in Konstanz durchzuführen.

Konstanzer Messungen Bei seinen Messungen haben Manfred Deicher und seine Kollegen aus dem Fachbereich Physik der Universität Konstanz nach dem Reaktorunglück vor allem erhöhte Werte der Isotope Iod 131 und Caesium 147 feststellen können. Iod hat eine Halbwertszeit von 8 Tagen, während sich der Anteil von Caesium erst nach 30 Jahren halbiert. Demnach ist das Caesium auch heute noch, 35 Jahre nach dem Atomunfall, in der Umgebung messbar. Auch sonst ist das Thema Atomkraft weiterhin aktuell. Bei einer Mahnwache wiesen Konstanzer am Sonntag auf die Gefahren hin und forderten eine atomkraftfreie Zukunft.

Manfred Deicher studierte in Konstanz Physik und wurde später Teil der offiziellen Messstelle für Radioaktivität. | Bild: Sara Giuglielmino

„Wir haben dabei festgestellt, dass eine Menge Radioaktivität mit dem Regen runtergekommen ist“, sagt Manfred Deicher. Da in Stuttgart in den ersten Tagen nach dem Unglück kaum Radioaktivität gemessen wurde, hatte die Landesregierung den Physikern zunächst verboten, selbstständig Messungen vorzunehmen und Informationen zu verbreiten.

„In Stuttgart kam damals natürlich kein radioaktiver Regen runter, bei uns aber schon“, sagt Manfred Deicher. “Wenn die also ihr Messgerät aus dem Fenster gehalten haben, war es klar, dass dort nichts gemessen wurde.“

Lieferung von Proben an die AG Recknagel. | Bild: Manfred Deicher

Als die Landesregierung eingesehen hatte, dass es regionale Unterschiede in der Radioaktivität gab, wurden die Konstanzer Physiker kurze Zeit später zur offiziellen Messstelle ernannt. „Wir mussten dann zum Beispiel Lebensmittel messen, die aus der Schweiz importiert wurden“, sagt Manfred Deicher.

Über ein halbes Jahr lang hat sich der gesamte Lehrstuhl von Professor Recknagel mit Tschernobyl befasst und seine üblichen Forschungstätigkeiten eingestellt.

Der Gemüsemarkt um Konstanz brach zusammen

Auch Gerhard Uricher war von dem Reaktorunglück in Tschernobyl betroffen. Er war damals Gemüsebauer auf der Insel Reichenau. Den Betrieb führte er gemeinsam mit seinem Vater und gab ihn vor zwei Jahren an seinen Sohn weiter.

Als kurz nach der Explosion des Reaktors in Tschernobyl radioaktiver Niederschlag auf die Insel fiel, durfte Gerhard Uricher wie viele weitere Gemüsebauern einen großen Teil seines Freilandgemüses nicht ernten.

Gemüsebauer Gerhard Uricher musste damals seinen Freilandsalat vernichten. | Bild: Sara Guglielmino

Auf Empfehlung der Universität Konstanz hatte der Gemüsebauer seine Freilandsalate damals vernichtet und untergepflügt. Vor allem in der ersten Woche nach dem Unglück war Gerhard Uricher sehr unsicher, wie es mit seinem Betrieb weitergehen sollte. „Der Markt für Freilandgemüse, der in dieser Jahreszeit gerade begonnen hatte, ist damals zusammengebrochen“, sagt er.

Für sein Unternehmen spielten die Freilandsalate, die am meisten in der Diskussion waren, aber nur eine untergeordnete Rolle. Schon damals baute der Bauer sowohl im Freiland als auch im Gewächshaus an. „Wir hatten noch andere Produkte wie Gurken und Tomaten in den Gewächshäusern produziert“, sagt Gerhard Uricher. „Dieses Gemüse war zum Glück nicht betroffen, da es durch das Glas vom Regen geschützt war.“

Milch aus der Region wurde nicht mehr gekauft

Die 69-jährige Christa Redschlag ist Rentnerin. Als Ende April 1986 der radioaktive Regen über Konstanz kam, hatte sie mit ihrer Familie eine Radtour zur Insel Reichenau unternommen. „Ich erinnere mich noch, dass mein Mann kurz davor gestrichene Bretter zum Trocknen auf dem Balkon aufgestellt hatte“, sagt die Konstanzerin. Sie sei mit ihrer Familie schnell heimgeradelt, um die Bretter ins Trockene zu bringen.

Christa Redschlag war mit ihrer Familie unterwegs, als erstmals radioaktiver Regen auf Konstanz prasselte. | Bild: Sara Giuglielmino

„Wir hatten damals ja noch keine Ahnung, was da mit dem Regen runtergekommen ist.“ Christa Redschlags Sohn war zu jener Zeit drei Jahre alt. Wegen des Atomunglücks hatte sie damals beschlossen, so viel Zeit wie möglich drinnen zu verbringen. „Wir waren uns unsicher und wussten nicht, wie wir damit umgehen sollen“, sagt sie.

Auch bezüglich der Milch für ihre Kinder hatte Christa Redschlag nach dem Atomunfall große Bedenken. „Wir haben damals nach den Belastungswerten geschaut und nur Schwarzwald-Milch und die Landliebe-Milch aus Stuttgart gekauft“, sagt sie. „Auf die Milch aus unserer Region haben wir verzichtet.“

Um sich über die Belastungswerte verschiedener Lebensmittel zu informieren, besorgte sich die Konstanzerin damals Informationsblätter. Diese hatten unter anderem die Universität Konstanz und die Arbeitsgruppe Eltern gegen Atomkraft erstellt.

Bild: Sara Giuglielmino