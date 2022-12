Konstanz vor 1 Stunde

Konstanzer Augustinerplatz ist wegen eines Gefahrguteinsatzes zur Hälfte abgesperrt

In einem Haus am Augustinerplatz ist am Mittwochabend eine noch unbekannte Flüssigkeit verschüttet worden. Eine Person befindet sich in ärztlicher Behandlung. Die Feuerwehr ist am Abend vor Ort und analysiert den Stoff.