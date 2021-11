Konstanz vor 1 Stunde

Konstanzer Arzt impft im Akkord gegen die vierte Welle an und sagt: „Ich sehe nur Rücksicht auf Ungeimpfte. Was ist mit der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft?“

Robert Hayes hat mit seinem Team seit Frühling bereits 5000 Impfungen in einem privat organisierten Impfzentrum in Konstanz durchgeführt. Nun bietet er die Drittimpfungen im Akkord an und kann sich vor Interessenten kaum retten. Er geht aber auch mit der Politik und mit den Impfverweigerern hart ins Gericht.