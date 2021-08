Konstanz vor 2 Stunden

Konstanzer Altstadt: Wohnungsbrand in der Rheingasse

Es ist keine 14 Tage her, als die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Straße Zur Laube ausrücken musste. Am Donnerstagnachmittag brach in der Innenstadt erneut ein Feuer aus – diesmal in der Rheingasse 16.