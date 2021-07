Er gehört zu den Großen in der Theaterszene und das Konstanzer Schauspielhaus ist erst durch ihn geworden, was es heute ist. Ulrich Khuon wurde deshalb am Samstagabend im Anschluss an die Freilichtaufführung von Shakespeares „Viel Lärm um nichts“ mit der Ehrenmitgliedschaft der Theaters Konstanz ausgezeichnet.

Über Ulrich Khuon Ulrich Khuon wurde 1951 in Stuttgart geboren und übernahm 2009 die Intendanz des Deutschen Theaters in Berlin. Er studierte an der Universität Freiburg von 1970 bis 1979 Jura, Germanistik und Theologie, ab 1977 arbeitete er als Theater- und Literaturkritiker bei der Badischen Zeitung. Seine Theaterarbeit begann 1980 als Chefdramaturg und ab 1988 als Intendant am Stadttheater Konstanz. 1993 wechselte Ulrich Khuon an das Niedersächsische Staatsschauspiel Hannover, 1997 wurde er zum Professor an der Hochschule für Musik und Theater Hannover ernannt. Es folgte zur Jahrtausendwende die Intendanz beim Thalia Theater Hamburg, bevor er schließlich seine Aufgabe in Berlin übernahm. Ulrich Khuon wurde vor gut einem Jahr für sein vielfältiges Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet – nur eine von zahlreichen Ehrungen. Verdient gemacht er sich unter anderem durch seinen Einsatz für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Künstlern.

Trotz des Renommees und der Verdienste des 70-Jährigen, der bis 2023 Intendant des Deutschen Theaters in Berlin bleibt, nahmen weder Oberbürgermeister Uli Burchardt noch Kulturbürgermeister Andreas Osner die Auszeichnung vor.

Die Aufgabe übernahm Gisela Kusche, ihres Zeichens Mitglied des Fraktionsvorstands der Freien Grünen Liste (FGL) im Gemeinderat und seit Jahrzehnten eine passionierte Anhängerin des Konstanzer Stadttheaters.

„Ulrich Khuon ist ein Stern in der Reihe der Ehrenmitgliedschaften des Konstanzer Theaters“, meint Gisela Kusche. | Bild: Scherrer, Aurelia/SK-Archiv

Bereits unmittelbar nach der Ankündigung der seit knapp einem Jahr als Intendantin tätigen Karin Becker, wonach sich die Rathausspitze entschuldigen lasse, lagen Enttäuschung und Empörung in der Luft. Und dieser Eindruck bestätigte sich in einer Zuschrift von Georg Jauch aus Konstanz, der das Fernbleiben von Uli Burchardt und Andreas Osner als blamabel bezeichnete. „Offenbar haben Oberbürgermeister und Kulturbürgermeister noch immer nicht den besonderen Wert des Theaters verinnerlicht“, so schreibt er in seiner Leserzuschrift an den SÜDKURIER.

Als befremdlich dürfte die Abwesenheit vom Ensemble samt Theaterleitung sowie den Zuschauern auch deshalb empfunden werden, weil die Auszeichnung des Theater-Granden zu den wenigen Anlässen mit öffentlicher Relevanz nach der dritten Corona-Welle zählte und die Möglichkeit zur Belebung des gesellschaftlichen Lebens geboten hätte.

Konstanz prägte sein Leben und Berufsweg

Karin Becker, Gisela Kusche und Ulrich Khuon schienen den Fauxpas der Rathausspitze dagegen im Sinne von Shakespeare zu überspielen – ganz so als handle es sich um viel Lärm um nichts. Die Intendantin ging auf die Laufbahn ihres Vorgängers ein, der in der Welt des Theaters durch seine unaufgeregte Art und ruhige Leitung wohltuend unter von schillernden Charakteren und gelegentlich übertriebenen Spielformen des Regietheaters herausragt.

Tatsächlich hat es etwas zu bedeuten, wenn die schwäbisch-badische Grundsolidität eines Ulrich Khuon im aufgeregten Berlin mit seiner teils exzentrischen Szene seit zwölf Jahren nicht nur bestehen kann, sondern als Aushängeschild deutscher Theaterkunst gilt. Gisela Kusche ordnete dies in einem schlichten Satz ein: Ulrich Khuon sei ein Stern in der Reihe der Ehrenmitgliedschaften des Konstanzer Theaters.

Ein großes Wort, das Ulrich Khuon durch seinen unprätentiösen Dank bestätigte. Gerührt sei er, weil Konstanz sein Leben und seinen Berufsweg geprägt habe – das war‘s dann allerdings auch schon mit der persönlichen Note. Sogleich kam der Intendant aus Berlin auf das Stück selbst zu sprechen, womit er eine späte Kostprobe seiner Tätigkeit als Theaterkritiker in Freiburg in den 1970er Jahre lieferte, um dann die gesellschaftliche Funktion des Theaters zu thematisieren.

Ulrich Khuon: „Stadttheater ist unsinkbar“

Dessen Kraft liege im Erzählen, durch das kommunikative Zwischenräume ausgefüllt und Konflikte gelöst oder entschärft werden könnte. Er warnte dabei vor der „Selbstverständlichkeit des Ensemble-Theater“, ist allerdings optimistisch, dass – anders als zu Beginn seiner Laufbahn – das Theater fester Bestandteil des kulturellen Lebens bleibt. „Die Beziehung des Konstanzer Theaters zu seiner Stadt ist natürlich unsinkbar“, so ist Ulrich Khuon überzeugt.

Ensemble und Zuschauer haben das Lob und die Zuversicht nach der Isolation mit Freude vernommen – und werden hoffen, dass die Botschaft die Rathausspitze auf Umwege erreicht.