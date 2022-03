von Victoria Hayn

Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine hatte auch Lehrerin Carola Gehring von der Wessenberg-Schule das dringende Bedürfnis, etwas zu unternehmen. Sie tat sich mit ihren Kolleginnen Katharina Ajster und Barbara Stäheli zusammen.

Im Austausch entstand die Idee, dass man im Rahmen einer Aktionswoche gemeinsam mit den Schülern Aktivitäten für den Frieden und die Solidarität mit der Ukraine starten wolle. Bei Schulleiter Martin Pohlmann-Strakhof stießen sie damit auf offene Ohren und Begeisterung. In dieser Woche laufen unterschiedliche Programme, der Höhepunkt folgt am Donnerstagabend.

Einnahmen der Aktionswoche werden gespendet

So wird in diesen Tagen Geld gesammelt: Schüler können gegen einen beliebigen Beitrag eine Solidaritätsschleife in den ukrainischen Farben erwerben. Dazu kommen Kuchenspenden und -verkäufe. Die Juniorenfirma der Wessenberg-Schule, die die Getränke und Snackautomaten betreibt, will zudem alle Einnahmen der Aktionswoche an eine Hilfsorganisation spenden.

Mehrere Klassen bastelten Friedenstauben. Der Deutschkurs der J2 schmückte seine Tauben zum Teil in den ukrainischen Farben, andere färbten sie klassisch in Weiß. Die Papiervögel sollen am Ende auf einem zentralen Baum auf dem Schulgelände aufgehängt werden.

Insgesamt ist die Stimmung an der Schule derzeit emotional, denn viele der Schüler mussten in ihrem Leben selbst schon einmal flüchten und haben somit Verständnis für die Situation, in der sich die ukrainischen Kinder befinden. Schüler und Schülerinnen aus 41 verschiedenen Staaten von Afghanistan über Syrien bis zu den USA gehen gemeinsam auf die Wessenberg-Schule und engagieren sich.

Alle Konstanzer sind zur Lichterkette eingeladen

Abschluss der Aktionswoche ist am Donnerstag. Gegen 20 Uhr versammeln sich die Mithelfer ausgestattet mit Kerzen auf dem Schulhof, um ein großes Peace-Zeichen aus Licht und Menschen zu formen. Danach machen sich alle auf den Weg, um gegen 20.30 Uhr eine Lichterkette zu formen – beginnend beim Wintersteig über die Fahrradbrücke entlang der Rheinuferpromenade und zurück über die Schänzlebrücke.

„Diese Aktion ist ein Ausdruck für den Wunsch nach Frieden und Menschlichkeit“, sagt Barbara Stäheli – keine Demonstration oder Kundgebung. Eingeladen seien alle anderen Schulen, Hochschulen und Universitäten im Kreis Konstanz und natürlich alle Bürger, die ein Zeichen für den Frieden setzen wollen. Wer teilnehmen möchte, ist angehalten, eine eigene Kerze mitzubringen.