Die lieb gewonnenen traditionellen Veranstaltungen wie auch das Schneeschreck-Erwachen im Schwaketental mit viel Publikum sind aufgrund der Corona-Pandemie gestrichen. Doch dieser Fasnachtsauftakt soll nicht ganz ausfallen. Die Alt-Konstanzer Hansele und der SÜDKURIER lassen das Abstauben digital stattfinden.

Die Tradition des Ausrufens Die seit 1983 bestehende Zunft der Alt-Konstanzer Hansele zeichnet jedes Jahr für das Ausrufen der Straßenfasnacht verantwortlich. Wenn sie vom Ratsherrn, der Stadtwache und den Altstadthexen angeführt durch die Innenstadt ziehen, folgen ihn etliche Mitglieder weiterer Zünfte, Fanfarenzüge, Fahnenschwinger und natürlich die kleinen und großen Konstanzer. Beginn ist stets am Schnetztor um 18 Uhr, zwei Mal wird die Fasnacht ausgerufen; fehlen darf auch das altbekannte „Narro, Narro, siebe, siebe...“ nicht. Balkonkonzert am 6. Januar Es gibt eine weitere Aktion am 6. Januar, mit der in Konstanz die schwäbisch-alemannische Fasnacht eröffnet werden soll. Die Alt-Konstanzer Hansele rufen mit dem Fanfarenzug der Blätzlebuebezunft und dem FZ Frichtle zu einem großen Balkonkonzert am Mittwoch um punkt 18 Uhr auf. Idee ist, dass alle Mitglieder von Konstanzer Fanfarenzügen mit ihren Instrumenten den Berliner Fahnenmarsch spielen. Daran können sich nicht nur Zunftmusiker beteiligen, sondern jeder Konstanzer, der ein Instrument beherrscht. Noten für einzelne Instrumente sind auf www.alt-konstanzer-hansele.de abrufbar.

„Wir sind sehr traurig, dass die Veranstaltungen, vor allem die größeren, abgesagt werden mussten“, sagt Claudia Büchler von den Alt-Konstanzer Hansele. Die stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin spricht stellvertretend für alle Konstanzer Narren und Zünfte. Die Hansele überlegten, wie sie das Ausrufen dennoch stattfinden lassen können. Das geht nur digital.

Beim Videodreh im Schnetztor: Sara Lo Frano vom SÜDKURIER rückt Alt-Konstanzer Hansele Claudia Büchler ins richtige Licht. | Bild: Scherrer, Aurelia

In Kooperation mit dem SÜDKURIER ist ein Video entstanden, das alles beinhaltet, was das traditionelle Ausrufen auch bietet – allerdings mit wenigen Protagonisten, gedreht unter Einhaltung von Hygieneauflagen und Mitglieder haben sich per Video zum gemeinsamen Vortragen des Narrensprüchles zusammengefunden.

Entstanden ist ein Film, dem es nicht an musikalischer Begleitung fehlt und der in dieser für Narren traurigen Zeit etwas Fasnachtsflair in die heimischen Stuben zaubern will. „Das war eine tolle Sache für uns, und wir waren begeistert, wie der Videodreh funktioniert“, sagt Claudia Büchler.

Am 6. Januar um 18 Uhr ist es soweit, dann ist das Video auf SK on Air abrufbar. Weitere Informationen zu den Dreharbeiten samt Video finden Sie heute Abend ab 18 Uhr auf der Konstanzer SÜDKURIER-Seite.