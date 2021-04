Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Konstanz ruft 2019 den Klimanotstand aus und sorgt bundesweit für mediale Aufmerksamkeit. Das verpflichtet – und kostet viel Geld

Konstanz will am Modellprojekt „Smart Cities“ teilnehmen. Im Gemeinderat gibt es dafür eine klare Mehrheit – und doch sind viele Stadträte skeptisch. Denn in der Projekt-Vorlage stecken nach Meinung der Räte „jede Menge abstrakte Begriffe“ und „Worthülsen“, deren Sinn sich nicht unmittelbar erschließt. Oder wüssten Sie was mit „ko-kreativem Prozess mit lokalen Akteuren durch hybride Event-Formate“ gemeint ist?