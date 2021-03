Konstanz Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Konstanz hat ein Klimaziel! Es ist das Jahr 2035. Ambitioniertes Projekt oder Bequemlichkeits-Variante?

Bis ins Jahr 2035 will die Stadt weitgehend klimaneutral sein. Was bedeutet das? Und wie schätzt das Ifeu-Institut das Ziel ein? Auch Fridays for Future äußern sich.