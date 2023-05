Nach dem großen Erfolg mit „Bunbury“ im letzten Jahr traut sich die Theater-AG des Nellenburg-Gymnasiums auch in diesem Jahr wieder an ein Stück mit wortreichen und witzigen Dialogen, humorvollen Wirrungen und unerwarteten Wendungen: „Arsen und Spitzenhäubchen“ heißt die Komödie des US-amerikanischen Dramatikers Joseph Kesselring. Sie handelt von den beiden alten Tanten Abby und Martha Brewster, die, getrieben durch ihre Nächstenliebe, moralische Grenzen überschreiten. Ihr Neffe, der Theaterkritiker Mortimer Brewster, ist der Meinung, die beiden könnten niemandem ein Haar krümmen, doch er irrt sich.

Der Plan sei es gewesen, in diesem Jahr einen Krimi zu spielen, erzählt Judith Glunk, die Leiterin der Theater-AG. Doch alle Stücke, die sie zunächst im Sinn gehabt habe, seien aufgrund der Besetzung schwierig gewesen. Denn das Ensemble der Theater-AG bestehe momentan aus 17 Mädchen und drei Jungen – da sei es gar nicht so einfach, ein passendes Stück zu finden. Auf Anregung einer Bekannten sei Judith Glunk dann auf „Arsen und Spitzenhäubchen“ gestoßen, und spontan sei ihr die Idee gekommen, Männerrollen einfach mit Frauen zu besetzen. Die Probenarbeit, die im März begonnen habe, sei sehr komplex gewesen, da die Texte sich auf viele Personen verteilten und es viele, kleine Dialoge und Einsätze für die Darsteller gebe. Für Judith Glunk sei es das dritte Mal, dass sie mit der Theater-AG ein Stück inszeniert, was ihr viel Spaß mache.

Die darstellenden Schüler sind angetan von dem Stück, von der Vielfalt der Charaktere und der Interaktion mit den anderen: So schwärmt Florian Gamer, der Mortimer Brewster mimt: „Das Stück gefällt mir aufgrund seines facettenreichen und makabren Humors und der Situationskomik.“ Das Spielen des Mortimer Brewster gefalle ihm.

Termine: Premiere ist am Freitag, 5. Mai, 19 Uhr. Weitere Vorstellungen gibt es am 6. und 12. Mai jeweils um 19 Uhr und am 7. Mai um 15 Uhr. Der Eintritt für Schüler kostet 5 Euro, für Erwachsene 8 Euro.