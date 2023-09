Konstanz vor 1 Stunde

Sie wird der Blumeninsel Mainau die Ehre erweisen: Königin Silvia kommt zu Besuch!

In Kürze wird der rote Teppich ausgelegt, denn Ihre Majestät Königin Silvia von Schweden kommt nach einigen Jahren erneut an den Bodensee. Wann kommt sie und was ist der Grund für ihr Erscheinen?