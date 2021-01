Kreuzlingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Kleiderladen zu, Friseur offen: Was Kreuzlinger zum Schweizer Lockdown der etwas anderen Art sagen

Auch in Kreuzlingen müssen jetzt einige Läden schließen. Doch die Schweizer Corona-Maßnahmen sehen viele Ausnahmen vor. Unter anderem bleiben Friseure und Blumenläden offen. Was sagen die Kreuzlinger zu diesen neuen Regeln? Wir haben uns am Samstag in einigen Läden der Konstanzer Nachbarstadt umgehört.