Konstanz vor 2 Stunden

Klartext am Konstanzer Queer-Stammtisch: „Die Kirche ist ein Verein, der auf Milliarden an Geldern sitzt“

Die Menschen am Queer-Stammtisch im Konstanzer Stadttheater sprechen offen über ihr Leben, ihr Verhältnis zu Kirche und Glaube, Kritik an der Europäischen Fußball-Union – und haben klare Botschaften an Mitmenschen, die sie auf ihre Sexualität reduzieren.