Da zu wenig Kita-Personal in Konstanz vorhanden ist, müssen Betreuungszeiten reduziert werden. Diese Herausforderung würde auch ohne die Pandemie bestehen, allerdings verstärkt Corona durch Erkrankung oder Quarantäne der Mitarbeiter das Problem.

Es war ein Hilferuf: Welche Eltern können ihre Kinder an welchem Tag später in die Kita bringen, früher abholen oder sogar ganz zu Hause lassen? Dies sollten in den vergangenen Wochen alle Eltern, deren Kinder eine städtische Einrichtung besuchen,