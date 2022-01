In einem Elternbrief des Trägers der Kita Löwenzahn, der Evangelischen Kirchengemeinde Konstanz, vom 15. Dezember 2021 heißt es: „Es ist uns bewusst, dass diese Veränderung für Sie eine große Herausforderung und Belastung bedeutet. (...) Leider sehen wir uns gezwungen, dennoch diese harte Entscheidung zu treffen, auch wenn wir lieber einen anderen Weg gefunden hätten.“

Der Elternbeirat reagierte mit Briefen an den Träger, die Kommunalpolitik und zuständige Ämter in der Stadtverwaltung. „Wir sind geschockt“, schreiben sie. Vor allem die Kommunikation seitens des Trägers stimme nicht, die Elternvertreter hätten „zwischen Tür und Angel“ von der geplanten Hortschließung erfahren.

Die Eltern haben viele Ideen, um die Lage zu verbessern

Ab 1. Februar bis zum Beginn der Sommerschließzeit können die Löwenzahn-Kindergartenkinder nur noch von 8 bis 14 Uhr kommen. Dies betrifft unter anderem Elternbeirätin Sigrid Gies, deren Sohn bislang den Hort besucht und deren Tochter einen Ganztagsplatz hat. Doch sie und die anderen Betroffenen wollten nicht kampflos aufgeben, sondern unterbreiteten der evangelischen Kirche einige Vorschläge zur Verbesserung der Situation.

Zunächst sei eine „viel kreativere, engagiertere Personalgewinnung“ nötig, denn die veröffentlichte Stellenanzeige sei „absolut trostlos“. Der Elternbeirat gestaltete selbst eine fröhliche Anzeige und verbreitete sie, unter anderem über soziale Medien. Denn bei aller Kritik betonen die Familien: „Wir sind mit der Arbeit der pädagogischen Fachkräfte im Kinderhaus Löwenzahn sehr zufrieden.“

Zudem bieten die Eltern an, in Randzeiten vorübergehend in die Betreuung einzusteigen. Und sie schlagen vor, dass zusätzliche Hauswirtschaftskräfte eingestellt werden, denn es seien im Kinderhaus Löwenzahn oft Erzieher dabei zu beobachten, wie sie Wäsche falten und putzen. Erzieher aus anderen Einrichtungen des Trägers abzuziehen und eine Bürokraft zur Entlastung der Kitaleitung einzustellen, sind weitere Ideen. Außerdem müssten für Erzieher Anreize geschaffen werden, in der Einrichtung zu bleiben.

Vor allem aber stören die Eltern sich am Kirchenrecht: „Der Träger ist rechtlich nicht fähig, pädagogische Fachkräfte, die keiner der großen christlichen Kirchen angehören, unbefristet einzustellen; eine Befristung wegen fehlender Religionszugehörigkeit wurde letztens wegen Diskriminierung gerichtlich gekippt“, schreiben sie. Es gebe die Möglichkeit, Nicht-Kirchenmitglieder unbefristet einzustellen, wenn bei einem persönlichen Gespräch Übereinstimmung mit den Werten des Trägers spürbar wird. Diese Option wurde laut Elternbeirat nicht genutzt.

„Die Stadt darf nicht zuschauen, wie ein Hort geschlossen wird“

Von der Stadtverwaltung fordern die Familien beherztes Eingreifen: „Die Stadt darf nicht zuschauen, wie ein Hort geschlossen wird, der selbst noch nicht einmal Personalprobleme hat. Wer jetzt einen Hort aufgibt, verschärft die Situation in den Kernzeiten.“ Und weiter: „Das gemeinsame Ziel von Stadt, Träger und Eltern muss sein, den Betrieb zumindest bis zu den Sommerferien zu sichern.“ Das Sozial- und Jugendamt (SJA) setzte sich mit dem Träger und der Aufsichtsbehörde KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg) zusammen und beriet über mögliche Lösungen.

Das sagt die Stadt zu den Ideen der Eltern

Das Sozial- und Jugendamt (SJA) nimmt zu zwei Ideen des Löwenzahn-Elternbeirats sowie zum Rechtsanspruch Stellung:

Abordnen städtischer Erzieher an eine kirchliche Kita Das ist arbeitsrechtlich problematisch und aufgrund des Fachkräftemangels nicht möglich. Derzeit fehlen laut Rüdiger Singer vom SJA allein in den städtischen Kitas acht Vollzeitkräfte, dazu müssen noch neue Erzieher für die bald eröffnende Kita Grenzbach gefunden werden, sodass insgesamt Personal für 15 volle Stellen fehle. Eltern steigen in die Betreuung ein In der Kindertagesbetreuung gilt ein gesetzlich verbrieftes Fachkräftegebot, also sind gewisse Anforderungen an die Qualifikation der Betreuungskräfte verlangt. Doch in Ausnahmefällen könnten für einen befristeten Zeitraum in begrenztem Umfang fachfremde Personen einbezogen werden. Die Verantwortung liege beim Träger, der die eingesetzten Personen und den Umfang der Aushilfstätigkeit für geeignet und vertretbar halten muss. Der Rechtsanspruch Der Elternbeirat argumentiert: „Wenn die Stadt die zu kurzfristige Verkürzung der Betreuung (...) nicht verhindert, missachtet sie unseren Rechtsanspruch auf eine Kinderbetreuung, die laut SGB 8 zumutbar und bedarfsgerecht sein muss.“ Dazu sagt Rüdiger Singer: „Im juristischen Sinne kann nur bestraft werden, wer Schuld hat. Die Stadt ist nicht Schuld am Fachkräftemangel und hat ein gutes Betreuungsangebot.“ Dennoch werde mit Hochdruck am Ausbau der Kindertagesbetreuung und der Suche nach Personal gearbeitet.

Doch vor wenigen Tagen erreichte die Löwenzahn-Eltern die Bestätigung über die reduzierten Betreuungszeiten ab Februar. Rüdiger Singer vom SJA erläutert: „Die Stadt hat nicht viel Handlungsspielraum. Wir stehen zwar in der Gesamtverantwortung für die Kinderbetreuung in Konstanz, sind jedoch nicht die Aufsichtsbehörde.“ Und er bestätigt: „Wenn die notwendigen Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind – wie hier durch Personalmangel – darf die Kita nicht im ursprünglichen Umfang weiter betrieben werden.“

Sein Kollege Joachim Krieg von der Jugendhilfe- und Kitaplanung ergänzt: „Das Fehlen von Fachkräften in der Einrichtung ist die größte und trotz intensiver Bemühungen aktuell nicht zu überwindende Schwierigkeit.“ Die Stadt begleite den angestoßenen Entwicklungsprozess der Kita aber weiterhin. „Ziel ist es, bis zum Beginn des neuen Kitajahres eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung herbeizuführen“, so Krieg.

Die Evangelische Kirchengemeinde möchte unterdessen nach vorn schauen. Im Namen des Trägers schreibt Pfarrerin Christine Holtzhausen den Eltern: „Durch viele Gespräche darüber, wie die Situation im Kinderhaus Löwenzahn wieder gut stabilisiert werden kann, schöpfen wir nach diesen gravierenden Entscheidungen neuen Mut und freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit unserem Erzieher/innen-Team und mit Ihnen und Ihren Kindern.“

Stellungnahme des Trägers Die evangelische Kirche als Träger des Kinderhauses Löwenzahn hat einen internen Entwicklungsprozess angestoßen, um die derzeit schwierige Lage in den Griff zu bekommen. Pfarrerin Christine Holtzhausen nimmt als Vertreterin des Trägers dazu Stellung. „Wir können die Enttäuschung im Elternbeirat gut nachvollziehen, wir sehen die Schwierigkeiten, die für die Eltern entstehen“, schreibt Holtzhausen dem SÜDKURIER. Die verkürzten oder gestrichenen Betreuungszeiten seien nicht zu vermeiden gewesen: „Die Personaldecke war so dünn geworden, dass die Aufsichtsbehörde den Betrieb wie bisher nicht weiter genehmigt hätte.“ Der Träger habe in vielen Gesprächen alle Vorschläge aus dem Elternbeirat geprüft. „Die Beratungen kamen zu dem Schluss, dass auf keinem Wege ein verlässliches Betreuungsangebot in der bisherigen Form hätte garantiert werden können. Um ein kräftezehrendes Sich-Neu-Einstellen sowohl der Eltern als auch des Kita-Teams auf sich ergebende Veränderungen zu vermeiden, haben wir ein Betreuungsangebot gewählt, von dem wir davon ausgehen, dass wir es bis zum Ende des laufenden Kita-Jahres halten können.“ Die Suche nach Möglichkeiten Parallel werde der Träger Möglichkeiten suchen, künftig noch besser Personal zu gewinnen und für vorhandene Mitarbeiter Anreize zum Bleiben zu schaffen. Der Löwenzahn-Elternbeirat hatte den Verantwortlichen in diesem Punkt mangelnde Kreativität vorgeworfen. Die evangelische Kirche will sowohl den Eltern verlässliche Betreuung bieten als auch das Kita-Team vor Überlastung schützen: „In beide Richtungen fühlen wir uns verpflichtet, die Interessen zu berücksichtigen – das ist ein wenig wie ‚zwischen den Stühlen sitzen‘.“ Wer mit den neuen Betreuungszeiten ab Februar gar nicht zurechtkommt (Härtefall), könne den Träger ansprechen.

Elternvertreterin Sigrid Gies ist enttäuscht: „Selbst, wenn jetzt neues Personal käme, würde dessen Kapazität erstmal in Teambildung und den Abbau von Überstunden gesteckt. Das ist der richtige Weg für die Erzieherinnen und Erzieher, aber wir Eltern bleiben auf der Strecke.“