Konstanz vor 2 Stunden Kettenreaktion auf der Fahrradstraße – Zwei Radler leicht verletzt Drei Männer sind in den Zusammenstoß in Petershausen verwickelt. Der Radfahrer, mit dem alles angefangen hatte, wird ins Krankenhaus gebracht.

(Archivbild) Blick in die Petershauser Straße. Hier waren am Montagabend drei Männer in einen Sturz verwickelt. | Bild: Oliver Hanser | SK-Archiv