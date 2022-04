Konstanz vor 49 Minuten

Keinen Bock auf Chillen: Anwohner in Stadelhofen wehren sich gegen Ruhe-Oasen

Autos beherrschen das Straßenbild. Die Stadtverwaltung Konstanz will das ändern und schlägt die Umnutzung von Parkplätzen in Chill-Oasen vor. Dagegen laufen Anwohner Sturm. Sie bevorzugen den Hock in ihren Gärten.