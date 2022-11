von Simon Wöhrle

Nicht mehr lange, dann geht es los: Die Sportwelt schaut auf Katar, wo eine der ungewöhnlichsten Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten stattfindet. Gespielt wird im November und Dezember, das Gastgeberland steht seit längerem, unter anderem wegen Menschenrechtsverletzungen und vielen umgekommenen Gastarbeitern, hart in der Kritik. Im Vorfeld des Turniers wurde mehrfach über einen Fan-Boykott gesprochen.

Fußball-WM Alles, was Sie über die Fußball-WM in Katar wissen müssen Das könnte Sie auch interessieren

Manch einer wird sich wohl dazu entscheiden, kein einziges Länderspiel im eigenen Wohnzimmer anzusehen. Manche aus gewohntem Fußball-Verdruss, andere aus moralischen Beweggründen. Aber nicht nur im privaten wird der Boykott diskutiert. Auch viele Bars, die sonst gerne Fußballspiele zeigen, werden die WM nicht übertragen.

Der Fernseher bleibt aus, oder stumm

In der Seekuh wird während der Fußball-WM kein Spiel gezeigt werden. Das hat Pächter Heiko Reiser so entschieden. Er habe nicht vor, eine Partie aus Katar zu zeigen, sagt er dem SÜDKURIER. Allerdings ist er sicher, dass es andere Möglichkeiten geben wird, sich die Fußball-WM in der Gastronomie anzuschauen. Wer das will, wird also auf seine Kosten kommen. Nur bei diesem Turnier eben nicht in der Seekuh.

Alle Spiele werden in den Logan‘s Irish Pubs nicht gezeigt werden. Nur wenn Gäste aktiv danach fragen, so Geschäftsführer Max-Luca Kuhnkies, wird der Fernseher eingeschaltet. Dann allerdings ohne Ton. Die einzige Ausnahme sind Partien der Deutschen und der Schweizer Nationalmannschaft, die sicher übertragen werden – aber auch die werden ohne Ton laufen.

Konstanz Tröten, Trillerpfeifen, Transparente – Wie Sportler der Politik einen denkwürdigen Abend bereiteten Das könnte Sie auch interessieren

„Viele interessiert nur das rein Sportliche“, sagt Kuhnkies – daher seine Entscheidung. WM-Stimmung wie sonst sei allerdings eben nicht zu spüren, die Jahreszeit und die politischen Umstände des Turniers tragen dazu bei. „Wir sind da im Team geschlossener Meinung.“

WM-Stimmung kommt nicht auf

In der Bar Pfiff werden nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft gezeigt, sonst nichts, sagt ein Mitarbeiter. Ganz darauf beschränkt wird sich dann aber nicht: Wenn ein Gast ein bestimmtes Spiel sehen will, wird der Fernseher wohl doch eingeschaltet werden. Ob es dazu kommt, kann noch niemand sagen. Denn auch unter den Gästen gebe es viele, die von der Weltmeisterschaft nichts sehen wollen. Zur WM-Stimmung fehle einfach etwas.

Die Bar Destille dagegen wird die WM übertragen, sagt Martin Mure, auch wenn sich keine WM-Stimmung ausbreite. „Fußball ist ein Gemeinschaftssport, nicht nur für die Spieler sondern auch für die, die mitfiebern wollen“, sagt er. „Wer die Spiele sehen will, wird sie auch zu Hause anschauen wenn niemand sie öffentlich überträgt.“ Daher habe sich Team der Destille dazu entschlossen, die Spiele zu zeigen, auch wenn Mure Kritik an dem Turnier übt: „Weder die Spieler, noch die Fans können etwas für Entscheidungen der korrupten FIFA Gremien.“

Kein Public Viewing in Konstanz Wer gerne die vermutlich einmalige Chance nutzen wollte, den Weihnachtsmarktbesuch mit einer Fußball-WM zu verbinden, wird in Konstanz nicht auf seine Kosten kommen. Bereits vor Wochen haben die Veranstalter gegenüber dem SÜDKURIER der Möglichkeit eine Absage gegeben. Auch beim Public Viewing sieht es in der Konzilstadt eher schlecht aus. Die Stadtverwaltung geht von keinem großen Interesse aus.

Die Entscheidung trifft jeder selbst

Die Antworten der Bars machen es deutlich: Eine normale Fußball-Weltmeisterschaft ist es in diesem Jahr nicht. Mitarbeiter und Gäste machen sich Gedanken zu dem Turnier. Im Zweifel sollten Gäste in der Bar ihrer Wahl einfach nachfragen, ob die WM-Spiele gezeigt werden oder nicht. Auch im Privaten wird jeder mit sich selbst vereinbaren müssen, ob der Fernseher zum Anpfiff eingeschaltet wird, oder eben nicht. Eines steht allerdings fest: Von richtiger WM-Stimmung kann in Konstanz nicht gesprochen werden.