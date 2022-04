Vom 28. bis 30. April findet am und im Wasser in Konstanz eine Großübung der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) mit der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) statt. Trainiert wird mit dem Modul „Flood Rescue using Boats“ (FRB), wobei die Notfallrettung auf dem Wasser im Mittelpunkt steht.

150 Teilnehmer von DLRG und THW üben mit Booten, Kränen und Lastwagen sowie Rettungsfahrzeugen, wie man Gefahren auf dem Wasser begegnet und sie abwehrt. Großflächige Überschwemmungen in der Schweiz bilden dabei das Szenario für die Einsatzkräfte, die mit Booten, Mehrzweckgerätewagen als FRB-Einheit Aufgaben lösen müssen.

Kein Grund zur Sorge

Wenn also die DLRG und das THW mit Blaulicht in Kolonne durch Konstanz fahren, handelt es sich zwischen Donnerstag, 28. April, und Samstag, 30. April, um eine Übung handeln und keinen Ernstfall. Denn um in diesem routiniert handeln zu können, muss die Übung laut DLRG so realitätsnah wie möglich gestaltet werden.