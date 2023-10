Während drinnen im Büsinger Rat- und Gemeindehaus der Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung tagt, hängt draußen am Anschlagbrett ein Zettel mit der Aufschrift: „Wassergrundstück gesucht. Immobilie am Wasser in Büsingen gesucht. Premiumpreis kann angeboten werden.“

Ja, ein Wassergrundstück am Rhein ist ein Objekt der Begierde, wie ein Bungalow am Waldrand. Büsingen kann zwar viele Immobilien am Rhein bieten. Aber sie sind selten auf dem Markt. Die Eigentümer hegen und pflegen sie.

Wer sich aber die Pläne anschaut, die dem Büsinger Gemeinderat für den Bebauungsplan Um das alte Rathaus vorgelegt wurden – Pläne mit den Gebäuden und Liegenschaften südlich der Junkerstraße und der daran anschließenden Kehlhofstraße – der könnte meinen, dass zwischen den seit alters her bestehenden Gebäuden und dem Rheinufer noch so viele Quadratmeter Wiese liegen, dass man dort problemlos neue Häuser bauen könnte.

Bebauungsplan wird ausgelegt

Doch der Büsinger Gemeinderat, der am Donnerstagabend nach der nichtöffentlichen Sitzung tagte, will keine neuen Gebäude zwischen den alten und dem Rheinufer zulassen. Das hat das Gremium mit dem Bebauungsplan nach eingehender Beratung nun beschlossen. Dieser wird als weiteren Schritt des Behörden-Vorgangs in Form einer Planoffenlage nach deutschem Baugesetz zur Beteiligung der Öffentlichkeit ausgelegt.