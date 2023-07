Konstanz vor 20 Minuten

Keine Karte für Cro bekommen? Eine Chance gibt es noch, den Rapper in Konstanz zu sehen

Das Cro-Konzert am 7. Juli in Konstanz ist seit Monaten ausverkauft. Aber am Abend zuvor gibt es die Möglichkeit, den Rapper live zu sehen. Schnelle SÜDKURIER-Abonnenten können sich sogar eine Karte mit Rabatt sichern.