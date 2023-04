Autofahrer in Konstanz sind diese Woche an der Zapfsäule wohl höchst erstaunt. Sie wollen tanken, aber sie können nicht. Denn an vielen Zapfpistolen hängen in den letzten Tagen Schilder, auf denen zu lesen ist: „Aufgrund regionaler Versorgungsengpässe ist dieses Produkt hier vorübergehend leider nicht verfügbar.“ Doch warum sind die Großtanks leer?

Die Firma Ley, die mehrere Aral-Tankstellen in Konstanz betreibt, gibt gegenüber dem SÜDKURIER keine Auskunft, sondern verweist an die Pressestelle der Aral AG. Der Grund: Die Versorgung der Tankstellen erfolge über die das große Mineralölunternehmen, das zum BP-Konzern gehört. Die Tankstellen der Brüder Ley GmbH fungierten lediglich als Agenturen für den Kraftstoffverkauf, heißt es.

Vereinzelt kann es zu Versorgungsengpässen kommen

„Grundsätzlich kann es gegenwärtig zu vereinzelten lokalen Kraftstofffehlbeständen an Tankstellen in Süddeutschland kommen“, schreibt Kai Krischnak, Pressesprecher Aral Aktiengesellschaft, am Mittwochvormittag, 26. April, auf SÜDKURIER-Nachfrage. Er bestätigt auch, dass davon unter anderem Aral Tankstellen in Konstanz betroffen sind.

„Hauptgrund sind Einschränkungen der Raffineriekapaziäten in Süddeutschland“, erklärt er, und fügt außerdem an: „Wir arbeiten daran, temporär entstandene Engpässe schnellstmöglich auszugleichen, um eine kontinuierliche Versorgung unserer Kundinnen und Kunden zu ermöglichen.“

Zwei Stunden später meldet sich Kai Krischnak erneut und gibt in der Mittagszeit Entwarnung: „Alle Aral Stationen in Konstanz und im Landkreis sind wieder versorgt. Es handelte sich um temporäre Engpässe, die behoben werden konnten.“ Die Hinweisschilder sind zwischenzeitlich tatsächlich entfernt.

Spritpreisniveau seit März 2022 explodiert

Immerhin haben sich die Spritpreise – sofern denn Kraftstoff vorhanden ist – bundesweit wieder etwas beruhigt. Zumindest im Vorjahresvergleich. Das teilte der ADAC Anfang April mit. So sei der März 2023 der erste Monat mit Spritpreisen unter den Werten aus dem Vorjahreszeitraum seit Beginn des Ukraine-Krieges gewesen.

Der ADAC geht von bundesweiten Durchschnittswerten von gut 1,76 Euro bei Superbenzin der Sorte E10 und knapp 1,72 Euro bei Diesel aus. Das wären bei Diesel gut 42 Cent weniger als vor einem Jahr, bei E10 mehr als 30 Cent. Der starke Rückgang im Jahresvergleich liegt jedoch vor allem daran, dass der März 2022 der teuerste Tankmonat aller Zeiten war. In Konstanz sind die Durchschnittswerte jedoch eher zu vernachlässigen, denn hier ist Tanken so teuer wie in kaum einer anderen deutschen Stadt.