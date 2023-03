Die Deutsche Bahn will in Wollmatingen und Petershausen an den Gleisen arbeiten. Diese Arbeiten am Gleisbett waren schon einmal geplant, doch wegen Krankheit von Mitarbeitern verschoben worden. Doch jetzt soll es wirklich Anfang April losgehen. Wie die Stadtwerke Konstanz in einer Pressemitteilung erklären, müssen sich nicht nur Autofahrer, sondern auch Nutzer des Stadtbusses auf Einschränkungen einstellen.

Wie wirkt sich die Sperrung an der Riedstraße aus?

In der Nacht von Samstag, 1. April, 22 Uhr, auf Sonntag, 2. April, 6 Uhr, wird der Bahnübergang Riedstraße voll gesperrt. Der motorisierte Verkehr wird laut Stadtwerke umgeleitet. Radfahrer müssen absteigen, kommen aber an der Baumaßnahme ebenso wie Fußgänger vorbei. Während der Sperrung werden die Busse der Linien 4/13, 13/4, und 6 umgeleitet.

Die Linien 4/13 und 13/4 verkehren während der Sperrung in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Max-Stromeyer-Straße West und Dettingen-Kinderspielplatz ohne Halt über die Westumfahrung. Die Haltestellen Wollmatingen/Rathaus, Riedstraße und Bahnhof Wollmatingen werden nicht bedient.

Der letzte Kurs der Linie 4/13 über den Bahnübergang vor der Sperrung startet um 21 Uhr am Bahnhof Konstanz (Abfahrt Bahnhof Wollmatingen um 21.50 Uhr). Der letzte Kurs der Linie 13/4 startet um 21.25 Uhr am Bahnhof Konstanz (Abfahrt Bahnhof Wollmatingen um 21.40 Uhr).

Wann fahren diese Busse dann wieder nach Fahrplan?

Der erste Kurs der Linie 13/4 nach der Sperrung am Sonntag fährt um 6.28 Uhr an der Haltestelle Max-Stromeyer-Straße Ost (Abfahrt Bahnhof Wollmatingen um 6.32 Uhr) ab. Die Linien 4/13 und 6 verkehren am Sonntag gemäß veröffentlichtem Fahrplan ohne Behinderung durch die Bauarbeiten.

Was ist bei der Sperrung in Petershausen zu beachten?

Der Bahnübergang an der Schneckenburgstraße wird gesperrt von Sonntag, 2. April, 22 Uhr, bis Dienstag, 4. April, 6 Uhr. Der motorisierte Verkehr wird ebenso umgeleitet wie Fußgänger und Radfahrer. Während dieser Sperrung wird die Linie 15 am Montag, 3. April, umgeleitet.

Die Umleitungstrecke führt über die Wollmatinger Straße mit Halt an der Haltestelle Friedhof in Fahrtrichtung stadtauswärts und Taborweg in beide Fahrtrichtungen und über die Oberlohnstraße bis zum Kreisverkehr Max-Stromeyer-Straße. Die Haltestellen Gottmannplatz, Gottmannplatz/Schneckenburgstraße, Bahnhof Petershausen, Bücklestraße und die Linie 15 Haltestelle Friedhof in der Schneckenburgstraße werden nicht bedient.