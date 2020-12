Die Universität Konstanz hat eine neue Rektorin: Senat und Universitätsrat wählten Katharina Holzinger, Professorin für Internationale Politik an der Universität Konstanz, in das Amts, so geht es aus einer Mitteilung der Universität Konstanz hervor.

Die Neuwahl war nötig geworden, weil die bisherige Rektorin Kerstin Krieglstein zum 1. Oktober als Rektorin an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg wechselte. Katharina Holzinger wird ihr Amt direkt nach der Ernennung durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann antreten. Ihre Amtszeit beträgt sechs Jahre.

Insgesamt 17 Personen hatten sich auf die Rektorenstelle beworben. Sechs davon lud die Findungskommission zur persönlichen Vorstellung ein. Anhand einheitlicher Kriterien hat die Kommission eine Auswahl getroffen und Katharina Holzinger und Malte Drescher, beide Universität Konstanz, zur Wahl vorgeschlagen. Holzinger gewann die Wahl.

„Ich bedanke mich bei den Mitgliedern des Senates und des Universitätsrates für das entgegenbrachte Vertrauen und freue mich darauf, mit der Umsetzung der Ideen und den Planungen für die Zukunft der Universität Konstanz zu beginnen,“ sagt Katharina Holzinger, die seit 2007 Professorin an der Universität Konstanz ist und von 2009 bis 2012 als Prorektorin für Internationales und Chancengleichheit bereits Mitglied des Rektorates war.