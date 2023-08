Anja Fuchs ist keine Unbekannte in Konstanz, im Gegenteil. Privat engagiert sie sich unter anderem in der fasnächtlichen Brauchtumspflege und beruflich ist sie bereits seit 2015 fest im Team des Pressereferats der Stadt Konstanz und damit gefragte Ansprechpartnerin für die Medien und Informationslieferantin für die Bürger.

Öffentlichkeitsarbeit in jeglicher Hinsicht ist schließlich die Aufgabe dieser Abteilung der Stadtverwaltung. Zum 1. August hat die 36-Jährige nun die Leitung des Pressereferats der Stadt Konstanz übernommen, welche ihr Vorgänger Walter Rügert 26 Jahre lang innehatte.

Geboren wurde die 36-Jährige in Landshut. Nach dem Abitur im Jahr 2007 kam sie nach Konstanz, um Literatur, Kunst und Medien zu studieren. „Im Zuge meiner Bachelor-Arbeit habe ich ein halbjähriges Praktikum im Pressereferat gemacht“, erzählt Anja Fuchs.

Das war im Jahr 2010. Im Zuge ihrer Abschlussarbeit war sie dann in der bayerischen Schlösserverwaltung, ging für die Masterarbeit nach Franken. Aber schon da pendelte sie immer wieder nach Konstanz, weil sie hier ihre große Liebe Martin kennengelernt hatte.

Sie schätzt das „Miteinander für Konstanz“

Nach ihrem Master arbeitete sie zunächst in einer PR-Agentur, stellte aber rasch fest: „Das ist nicht mein Arbeitsweg. Für mich war klar: Ich will das familiäre Miteinander in der Stadt und für Konstanz“, so Anja Fuchs.

Zunächst war sie als freie Mitarbeiterin für das Pressereferat sowie für Konstanzer Unternehmen tätig, bis Walter Rügert ihr im Jahr 2015 eine Stelle im Pressereferat anbot, die sich sehr gerne annahm. „Ich wechselte in die Amtsblattleitung und habe Social Media für die Stadt aufgebaut“, sagt Fuchs über ihre Schwerpunktaufgaben.

Anja Fuchs freut sich jetzt auf die Leitungsaufgaben, „aber es ist auch eine gehörige Portion Respekt dabei“, sagt sie. „Wir sind Ansprechpartner für die Bürger und die Presse“, umreißt sie den Schwerpunkt, wobei sie sich mit ihrem Team gerade in einem Umorganisationsprozess befindet.

Ihr geht es vor allem darum, wie und auf welchem Weg die Bürger am besten von der Stadt informiert werden wollen. „Wir werden in der Kommunikation audiovisueller werden“, kündigt Anja Fuchs an.