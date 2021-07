von Priscilla Ogundipe

Im Jahr 15 vor Christus diente eine Bodensee-Insel als Stützpunkt für keltische Krieger (im Hintergrund). Historiker vermuten, dass es sich dabei um die Insel Mainau handelte. Im Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg wird diese historisch bedeutende Schlacht mit Playmobil-Figuren nachgestellt – und mitten drin demonstriert John Lennon für Liebe und Frieden.

Aber warum? Wie Kurator Matthias Weber beim Ortstermin verrät, hatte das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg pandemiebedingt lange geschlossen. Die Mitarbeiter haben diese Zeit genutzt, um detailreiche Anpassungen vorzunehmen und kleine Scherze für Mamas und Papas in die Ausstellung einzubauen.

Im Rahmen der Ausstellung „Es kommt ein Schiff, geladen“ werden historische Szenen mit Playmobil-Figuren nachgestellt. Auch kleine Arbeitsgeräte wurden originalgetreu nachgebaut. Diese sind übrigens – trotz eines Maßstabs von 1:28 – voll funktionstüchtig.

Einige dieser Details, die die Mitarbeiter des Archäologischen Landesmuseums in der Ausstellung platziert haben, um Eltern zu erheitern, zeigen die folgenden Bilder.

Greta Thunberg bei der Alki-Demo

Der Nachwuchs kann auf unterhaltsame Weise etwas lernen und Eltern können einige Besonderheiten entdecken. Wie bei der Demonstration von Soldaten für mehr Alkohol – unter ihnen ein Playmobil-Mädchen mit Zöpfen und einem Schild, auf dem „Skolstrejk för klimatet“ zu lesen ist.

Was hat es damit auf sich? Bürger mussten den Soldaten einen Schlafplatz, Lebensmittel und Alkohol zur Verfügung zu stellen. Den Alkohol verweigerten die Gastgeber, darum protestierten die Soldaten – und Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich auf die Demo geschlichen.

Lust und Leid auf dem Bodensee

Dieses Detail verstehen ebenfalls nur die Eltern: Die Kuratoren haben ein Schiff, auf dem Sadomaso-Spielchen stattfinden, in die Szene eingebaut. Tatsächlich gab es aber auch schon im 16. Jahrhundert sogenannte Lustschiffe.

Wer hätte gedacht, dass das „Torture Ship“, das in diesem Jahr erst am 4. September zwischen Friedrichshafen und Konstanz verkehren wird, somit einer jahrhundertealten Tradition folgt.

Wenn sich alles nur noch dreht...

Saufen auf dem See? Das wird heutzutage nicht gern von der Wasserschutzpolizei gesehen. Aber schon lange bevor die Beamten auf dem See patrouillierten, wurden übermäßig betrunkene Seeleute bestraft. An Land wartete das Schandkarussell auf die Trunkenbolde.

Im Schandkarussell, welches einst unweit des heutigen Konzil-Gebäudes stand, wurden die saufenden Seeleute so lange gedreht, bis sich der Alkohol den Weg nach draußen bahnte. Diese Strafe ereilte übrigens auch Weindiebe in Konstanz.

Maskentrend aus dem Mittelalter

Aufgrund diverser Seuchen gehörten Quarantäne, Kontaktbeschränkungen und Gesichtsmasken um das Jahr 1632 zum Alltag der Menschen am Bodensee. Doch um diesen Alltag in den historischen Szenen der Playmobil-Ausstellung zeigen zu können, werden Teile benötigt, die nicht zum Sortiment des Herstellers gehören. Wie zum Beispiel eine Pestmaske.

Die Pestmaske fertigte ein Mitarbeiter des Museums für den Playmobil-Doktor an – in Handarbeit. Dieses und noch mehr Details können Besucher des Archäologischen Landesmuseums noch bis zum 29. August entdecken und dabei spannende Fakten rund um 5000 Jahre Schifffahrt auf, am und um den Bodensee erfahren.