von Simon Wöhrle

Wer gerade etwas vom Bürgeramt benötigt, muss sich in Geduld üben. Denn für viele Dienstleistungen müssen Termine vereinbart werden. Es kommt zu erheblichen Wartezeiten. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Wie lange es in den verschiedenen Ämtern dauert und was trotzdem ohne Termin möglich ist, lesen Sie hier.

Bürgerbüro

Das Bürgerbüro der Stadt Konstanz kümmert sich um Angelegenheiten wie Ausweise, Bewohnerparkausweise oder Führungszeugnisse. Aktuell kommt es laut Stadtverwaltung zu einer Wartezeit von etwa zwei Wochen für einen Termin. Ohne Termin möglich ist die Abholung von Ausweisdokumenten, gebührenfreie Lebensbescheinigungen und Adressänderungen des neuen Personalausweises.

Konstanz Digitale Fehlanzeige: Smarte Schilder sind an Konstanzer Bushaltestellen eine Seltenheit. Warum? Das könnte Sie auch interessieren

Diese Dinge funktionieren auch im Internet Folgende Dienstleistungen können beim Bürgerbüro online beantragt werden: Abmeldung ins Ausland, Führungszeugnis/Gewerbezentralregisterauszug, Meldebescheinigung (bei Online-Beantragung gebührenfrei) und Wohnungsgeberbescheinigung.

Termine können online oder per Telefon über (07531) 900-0 vereinbart werden. Klassische Wartenummern für Bürger, die spontan im Amt vorbeikommen, gibt es nicht mehr. Für dringende Angelegenheiten werden laut Pressemitteilung zusätzliche Termine eingerichtet.

Standesamt

Beim Standesamt ist für persönliche Anliegen nun ebenfalls eine Terminvereinbarung erforderlich. Aktuell kommt es laut Stadtverwaltung zu Wartezeiten von etwa vier Wochen. Die Abholung von bestellten Urkunden ist weiterhin auch ohne Termin möglich.

Das geht auch online Erklärung des Kirchenaustritts online vereinbart werden.

Brautpaaren bietet das Standesamt Konstanz die Möglichkeit, Trautermine im Internet zu reservieren. Weitere Informationen zum Heiraten gibt es auch auf Das Standesamt bietet den Service, Urkunden aus den Registern online zu beantragen. Außerdem können Termine zuronline vereinbart werden.bietet das Standesamt Konstanz die Möglichkeit, Trautermine im Internet zu reservieren. Weitere Informationen zum Heiraten gibt es auch auf www.konstanz.de

Die Terminvereinbarung ist unter der Telefonnummer (07531) 900-2655 oder (07531) 900-0 oder per Mail an standesamt@konstanz.de möglich.

Ausländerbehörde

Bei der Ausländerbehörde der Stadt Konstanz muss aktuell mit längeren Bearbeitungszeiten und eingeschränkter Erreichbarkeit per Telefon gerechnet werden. Daher bittet die Ausländerbehörde darum, die Möglichkeit der Online-Antragstellung zu nutzen und per E-Mail zu kommunizieren.

Konstanz Wer hat geheiratet, wer hat ein Kind bekommen? Diese Frage beantwortet das Konstanzer Standesamt nun nicht mehr – Grund ist eine Systemumstellung Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem wird darum gebeten, die aktuell längeren Bearbeitungszeiten der Bundesagentur für Arbeit von etwa vier bis sechs Wochen zum Erhalt einer Arbeitserlaubnis sowie auch bei der Ausstellung einer Verpflichtungserklärung (Einladung) zu beachten. Weitergehende Informationen für ukrainische Flüchtlinge, auch zum Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis, gibt es auf der Website der Stadt.