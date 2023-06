Das Meera im Königsbau, das Sitara in der Paradiesstraße, das Karma in der Sigismundstraße, das Rangla Punjab Restaurant in der Fritz-Arnold-Straße, der Imperial Indian Palace in der Emmishoferstraße, das Maharani in der Konradigasse – wer in Konstanz indisch essen gehen möchte, hat eine große und vor allem sehr gute Auswahl.

Seit wenigen Tagen ist das nächste indische Restaurant dazugekommen – in der Brückengasse hat ein zweites Meera seine Pforten geöffnet. In jenem Gebäude, in dem 25 Jahre der Rambagh Palace beheimatet war, bevor 2022 die Schließung erfolgte.

Oberhalb des Café Dom in der Brückengasse befindet sich das Meera. Vikram Singh ist Geschäftsführer und Koch in Personalunion. | Bild: Andi Schuler

Zwei Restaurants mit demselben Namen? „Das Konzept im Königsbau läuft seit 2014 sehr gut, der Name ist bekannt. Daher haben wir unser zweites Restaurant gleich genannt“, erklärt Chef Vikram Singh. Laut den Bewertungen der Tripadvisor-User ist das Meera im Königsbau das beste Restaurant in Konstanz.

Doch braucht Konstanz ein weiteres indisches Restaurant? Die verschlüsselte Antwort gibt Anoop Singh Mudher, Chef des Sitara – und von daher ein Mitbewerber des Meera: „Vikram Singh kennt wie kein Zweiter die Kochgeheimnisse unserer Heimat, er weiß, wie die indische Küche funktioniert.“

Vikram Singh (links) und Anoop Singh Mudher vor der Eingangstür im ersten Stock der ehemaligen Stiftskirche St. Johann, die im Jahr 950 durch Bischof Konrad geweiht und 250 Jahre später neu aufgebaut wurde. | Bild: Andi Schuler

„Indisches Essen ist auch Medizin“

Er war bei der Eröffnung am vergangenen Wochenende dabei und erklärt den Sinn seiner Worte: „Indisches Essen ist nicht einfach nur Essen, es ist auch Medizin. Das Zusammenspiel und die Wirkung der Gewürze ist entscheidend. Und das beherrscht Vikram perfekt, wir können alle von ihm und seiner Leidenschaft fürs Kochen lernen.“

2005 lotste Anoop Singh Mudher Vikram Singh nach Konstanz, um hier das Karma mit aufzubauen. Zuvor eröffnete er in Berlin vier Restaurants mit einem ähnlichen Konzept – mit der Küche Singapurs als Mittelpunkt, die unter dem Einfluss der indischen, chinesischen, indonesischen und thailändischen Küche steht. Seine mehrjährige Ausbildung zum Koch absolvierte er in seiner Heimat Indien, wo er ebenfalls mehrere Restaurants eröffnete.

Der Blick aus dem Restaurant. Drei kleine Balkone erinnern hier fast schon an kleine Séparées. | Bild: Andi Schuler

„Vikram Singh ist ein Künstler am Herd“

„Die Menschen wissen heute, welche Wirkung Kurkuma oder Ingwer hat. Da geht es nicht nur um Geschmack, sondern um gesundheitliche Wirkungen. Die Deutschen interessieren sich heute viel mehr dafür als vor 30 Jahren“, sagt Anoop Singh Mudher, der Vikram Singh als „Künstler am Herd“ bezeichnet, „der Konstanz bereichert mit seiner Kochkunst“.

Dim Sum, Chicken Satay, Bangkok-Ente oder Lamm Tikka – auch im zweiten Meera ist die Qualität der Speisen sehr hoch. Und von guter Qualität kann nie genug haben.

Vikram Singh (links) und Anoop Singh Mudher präsentieren einige Gerichte des Meera. | Bild: Andi Schuler

