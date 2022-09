Dieser Termin steht! Nach einigen Verzögerungen nimmt die erste große Elektrofähre auf dem Bodensee nun am Montag, 19. September, den Linienbetrieb zwischen Insel Mainau und Unteruhldingen auf. Darüber haben die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB), eine Tochtergesellschaft der Konstanzer Stadtwerke, in einer Pressemitteilung informiert.

Begrüßungsfahrten ab Hafen Konstanz

Schon zuvor sollen an drei Tagen etwa 45-minütige Begrüßungsfahrten ab Hafen Konstanz stattfinden, wie Stadtwerke-Sprecher Josef Siebler erklärte. Am Freitag, 16., und Samstag, 17. September, legt das MS „Insel Mainau“ dort um 11.15, 12.15, 13.15 , 15.15 , 16.15 und 17.15 Uhr ab. Am Sonntag, 18. September, werden Rundfahrten um 13.15, 14.15 und 15.15 Uhr angeboten.

Die Tour kostet sieben Euro, Kinder bis 15 Jahre sind frei. Was das Ganze besonders interessant macht: Auf den Fahrten erhalten die Fahrgäste von der Mannschaft auch technische Erklärungen zum Elektroschiff.

Die Fähre ist mit Solarpanels bedeckt, um die Sonnenenergie zu nutzen. Im Vergleich zu den Schiffen mit Dieselmotor, die sonst auf dem See unterwegs sind, spart sie 30.000 Liter an Kraftstoff im Jahr. Sie fährt aber mit etwa 15 Kilometer pro Stunde auch etwas langsamer. | Bild: Bodensee Schiffsbetriebe GmbH

Entworfen und (vor)gebaut hatte den Katamaran die Stralsunder Werft Ostseestaal. In Friedrichshafen fand die Endmontage statt. Die Kosten belaufen sich auf etwa 3,6 Millionen Euro. Als Antrieb des durchgehend barrierefreien Schiffs dient eine Batterie mit etwa 1000 Kilowattstunden.

Die letzten Arbeiten hatten sich laut BSB wegen massiver Lieferschwierigkeiten unter anderem durch den Krieg in der Ukraine verzögert. Zudem kam es nach dem Stapellauf Ende Juni zu einem Zwischenfall: Beim Zurückziehen in die Werfthalle wurde die Elektrofähre an der Hülle beschädigt.

Bis zu 300 Menschen an Bord

Das durchgehend barrierefreie Schiff soll bis zu 300 Menschen zwischen Unteruhldingen und der Insel Mainau transportieren können – eine Überfahrt, die rund 20 Minuten dauert. Ursprünglich war das bereits ab 18. Juli der Plan, nun ist es voraussichtlich fast genau zwei Monate später soweit. Das MS „Insel Mainau“ ist dann das einzige große Personenschiff, das emissionsfrei auf dem Bodensee verkehrt.

„Für uns läutet das E-Schiff eine Zeitenwende in der Bodenseeschifffahrt ein“, sagt BSB-Geschäftsführer Frank Weber. Es ist erklärtes Ziel der BSB, dass die gesamte Flotte bis 2035 klimaneutral fährt.