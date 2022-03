von Paulina Daiber

Der Weg des Kriegers – so kann der japanische Begriff „Budo“ ins Deutsche übersetzt werden. Es ist ein Überbegriff für alle japanischen Kampfsportarten. Diesen Überbegriff nutzt der Budo Circle Konstanz. Der 2001 gegründete, gemeinnützige Verein plant nach fast 20 Jahren eine Neueröffnung Ende März.

Die Arbeiten zur Renovierung neigen sich dem Ende zu. Sobald die neuen Räumlichkeiten Anfang Februar so weit ausgebaut waren, dass dort trainiert werden konnte, hat der Budo Circle für seine Mitglieder wieder geöffnet. Offiziell werde die Neueröffnung Ende März oder Anfang April mit einem Tag der offenen Tür gefeiert, verrät Vorstand Heiko Szorg.

Was ist Budo? Der Begriff Budo stammt von drei japanischen Wörtern ab: „Bu“ und „Jutsu“ was so viel wie „Technik des Kriegers“ bedeutet und „Do“ was man mit „Weg“ übersetzten kann. Die Verbindung von Körper und Geist steht beim Budo im Vordergrund, es geht nicht mehr nur ums Kämpfen. Das Jutsu, also die Technik, wird durch das Trainieren des Geistes zum Do. Es werden keine Waffen, sondern nur der Körper eingesetzt. Dabei ist eine gezielte Reaktion, die durch innere Lehre erlangt wird, von Bedeutung. Der Konstanzer Verein Der Budo Circle Konstanz ist in der Robert-Bosch-Straße 16 im Konstanzer Industriegebiet zu finden. Der Verein hat derzeit etwa 200 Mitglieder und momentan unter 3G-Regeln geöffnet. Eine Maskenpflicht ist nicht möglich, da die Kampfsportarten mit Maske kaum auszuführen seien. Weitere Informationen zu Kursen, Mitgliedschaft und Training unter www.budo-circle.de

Heiko Szorg, einer der drei Vorstände des Budo Circle, steht neben einem Boxsack in den neuen Vereinsräumen. Das Bild an der Wand hat ein Mitglied des Vereins, Olaf Maisch, gemalt. Es beruht auf einem Foto von dem Kampfsportler Heiko Szorg. | Bild: Paulina Daiber

Heiko Szorg, hauptberuflich Polizeibeamter, ist seit 2009 im Vorstand des Budo Circle. Während der Unterhaltung erklärt er, dass ein Großteil der Erneuerungen Eigenarbeit ist. Das sei durch die Vielzahl an Handwerkern im Verein ermöglicht worden. Es gibt zwei Räume, die mit einem speziellen Boden und Boxsäcken ausgestattet sind: perfekt für das Training von Kampfsportarten wie Kickboxen, Boxen, Thaiboxen und Fitnessboxen, die im Verein angeboten werden.

Einer der neuen Räume des Budo Circle Konstanz in denen Kampfsportarten wie Kickboxen trainiert werden können. | Bild: Paulina Daiber

Ein weiterer Raum beinhaltet eine Vielfalt an Geräten für den Muskelaufbau und einen Boxring. Doch obwohl schon regelmäßig trainiert werden könne, müsste noch einiges gemacht werden, sagt Heiko Szorg, zum Beispiel im Bereich der Sanitäranlagen. Die Kosten habe man durch ein Budget aus dem Vereinsleben gedeckt. Außerdem habe der Vermieter der jetzigen Räume mit einer Spende zur Finanzierung der Neueröffnung beigetragen.

Alle Mitglieder seien sehr glücklich und freuen sich auf die endgültige Neueröffnung. „Die Perle des Vereins“ – so nennt der Kampfsportler ein weiteres Mitglied aus dem Vorstand, Thomas Gabele. Ohne ihn sei vieles kaum möglich gewesen. Er habe täglich einen Beitrag für die Renovierung geleistet und sei auch in Zeiten, in denen der Circle wegen Corona geschlossen war, regelmäßig da gewesen.

Besonders Kampfsportlerinnen fühlen sich hier wohl

„Jeder darf kommen, niemand wird ausgegrenzt“, antwortet Heiko Szorg auf die Frage, wieso der Kampfsportverein bei Frauen so beliebt sei. Das Einzige was nicht akzeptiert werde, sei wenn jemand zum Training kommt, um mit dem Erlernten das Gesetz zu missachten. Das Training werde zum Auspowern angeboten oder damit die Mitglieder für Wettkämpfe trainieren können. Doch es werde nicht geduldet, wenn die Techniken im Privaten für Angriffe genutzt werden.

Ein weiterer Grund für die vielen weiblichen Sportlerinnen ist seiner Meinung nach, dass der Verein auf Breitensport ausgelegt ist. Das heißt, dass das Ziel des Trainings nicht zwingend Wettkämpfe sind. Jeder kann selbst entscheiden, ob er an einem Ringkampf teilnehmen möchte oder nicht – und die Trainer müssen die Teilnahme zudem genehmigen.

Zu Gast beim Kickboxtraining im Budo Circle Konstanz. | Bild: Paulina Daiber

Vor allem Kickboxen sei bei weiblichen Mitgliedern sehr liebt, so Heiko Szorg. Fast Zweidrittel der Teilnehmer seien Frauen. Hannah Koch ist eine von den jungen Frauen, die im Budo Circle diesen Sport ausübt. Ihr gehe es vor allem ums Auspowern und darum sich selbst zu spüren.

Boxen und Kickboxen sind heutzutage unter Frauen weit verbreitet. Regina Halmich war eine der Vorreiterinnen in weiblichen Kampfsportarten. Die Karlsruherin wurde in den 1990ern drei Mal deutsche Meisterin und ein Mal Europameisterin im Amateurboxen. Außerdem wurde sie 2021 als fünfte Frau in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen.

Was genau ist Kickboxen? Kickboxen zählt nicht zu den japanischen Kampfsportarten des Budo, sondern fällt unter die Ringsportarten. Zusätzlich zu den normalen Techniken des Boxens werden Tritttechniken eigesetzt. Es wird unterschieden zwischen Semikontakt, Leichtkontakt und Vollkontakt. Beim Letzteren werden die Sportler am wenigsten durch Regeln eingeschränkt, es ist also die härteste Variante. Verbände und Vereine die Kickboxen anbieten unterscheiden sich generell häufig in ihren Regelwerken. So sind in manchen zum Beispiel sogenannte „Lowkicks“ also Tritte auf den Oberschenkel erlaubt. Beim Kickboxen finden Wettkämpfe im Ring statt. An diesen hat zum Beispiel Vitali Klitschko teilgenommen. Der Oberbürgermeister von Kiew wurde 1991 Weltmeister im Vollkontakt-Kickboxen. International Boxing Hall of Fame Die International Boxing Hall of Fame ist ein Museum in New York, in dem Berühmtheiten aus dem Boxsport gewürdigt werden. So soll zum einen das Erbe des Boxsports erhalten bleiben und zum anderen sollen Besucher ausführlich über die Sportart und ihre bekannten Persönlichkeiten informiert werden. Unter unzähligen Boxern finden sich dort Erinnerungen an die Karriere des US-Amerikanischen Boxers Muhammad Ali oder des deutschen Schwergewichtboxers Max Schmeling.

Heiko Szorg berichtet, dass es schon immer viele Frauen im Verein gegeben hat. Die Anzahl habe sich in den letzten Jahren sogar noch erhöht. Er beschreibt eine Scheu, die viele Frauen hätten. Er geht davon aus, dass sie sich häufig die Frage stellen, ob sie überhaupt eine Kampfsportart trainieren dürfen oder können. Das liege daran, dass das Kampfsportklischee sehr düster sei. Doch genau dieses Klischee möchte der Budo Circle in Konstanz nicht vermitteln.

Hier kann auch Selbstverteidigung erlernt werden

Außerdem bietet der Polizeibeamte im Budo Circle einen Selbstverteidigungskurs an, der hauptsächlich von Frauen besucht wird. Er sagt, dass es hier allerdings nicht mehr hauptsächlich ums Schwitzen gehe. Denn zusätzlich müsse man den Kopf einsetzten, um die verschiedenen Techniken zu lernen. Zudem bietet der Polizeibeamte einen Kurs namens Defletics an. Durch diesen Selbstbehauptungskurs macht er Frauen mit dem Thema Selbstverteidigung vertraut und bereitet sie theoretisch und praktisch auf mögliche Gefahrensituationen vor.

Für beide Kurse ist laut Heiko Szorg vor allem eines wichtig: Selbstverteidigung und -behauptung hat für Frauen eine andere Bedeutung. Männer müssten sich meistens gegen Personen ihres Geschlechts verteidigen, während Frauen sich in den meisten Fällen gegen Männer wehren müssten. Außerdem spiele bei Frauen die Abwehr von sexualisierter Gewalt häufiger eine Rolle. Mögliche Angriffe abwehren und sich der eigenen Kraft bewusst sein, das sei für Frauen jeglichen Alters ein wichtiger Erfahrungswert.