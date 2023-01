Polizei sagt: Kein Verkehrsrisiko

Das Polizeipräsidium Konstanz sieht in dem Poller kein Verkehrsrisiko, wie sie dem SÜDKURIER mitgeteilt hatte, nachdem der gar nicht mal so kleine Pfosten nur kurz nach seiner Aufstellung Ende November 2022 das zweite Mal von einem Autofahrer übersehen worden war . Direkt darüber befinde sich schließlich eine Straßenlaterne. Das Ganze sollte also gut für Verkehrsteilnehmer ausgeleuchtet sein. Dazu kommt die neue Beschilderung des Bereichs mit großen runden blauen Tafeln für die vorgeschriebene Fahrtrichtung und dem roten Einfahrtsverbotschild mit dem weißen Schild.