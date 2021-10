Konstanz vor 3 Stunden

Ist die Hillsong Church eine Sekte? Kritiker aus dem Konstanzer Gemeinderat werfen ihr das vor. Wir haben uns einen Gottesdienst angesehen

Anhänger der Hillsong Church kümmern sich in Konstanz um Obdachlose. Sie selbst sagen: „Wir möchten den Menschen und der Stadt dienen.“ Mitglieder der Linken Liste sehen das anders und sprechen von „Seelenfang“. Doch wer sind die Menschen in der Hillsong Church eigentlich und was will diese Freikirche? Eine Spurensuche in der Schneckenburgstraße.